大前輩SJ神童給新人女團ILLIT後輩們的建議：「努力練習，用實力說服大家！」

新人女團ILLIT聊到對惡意的留言感到很在意，《認識的哥哥》的哥哥們紛紛給出建議，特別是大前輩Super Junior神童和希澈相當有共鳴。

ILLIT完整體出演JTBC熱門綜藝《認識的哥哥》，在節目中邊吃飯邊談心時，主持人問出道後感到最辛苦的事情。



MINJU提到：「看留言會很在意，特別鑽牛角尖。」李壽根與金希澈紛紛回應：「希望妳們不要看」、「但又不能不看」表達了無奈的心情。李壽根：「就算稱讚100句，只要有一句不好聽的，就會一直盯著那一句。」



希澈接著分享：「（舞台上）看著觀眾席，就算數千數萬名觀眾對著你比愛心，只有一個用手指罵人的人，也只會看到那個人。」神童補充：「還有人特意來簽售會，吐口水再走」希澈：「還有人讓你簽名之後，跑到遠處撕簽名（讓你看到）。」



神童：「如果對所有留言都過度關注，自己就會崩潰，要克服才行」李壽根：「成員們要團結一致，一起克服」

對於留言一事，MOKA接著分享：「我也很常看留言，雖然這不會讓我很受傷，但一站上舞台，會偶爾想起那些留言，就會感到害怕，這種時候該怎麼克服呢？」



神童回應：「現在妳們能做的，我認為是用實力說服大家。努力練習，呈現出色的一面就行，出色到別人沒法罵妳們的程度。」一旁成員們紛紛點頭，認真聽取建議。



▼影片已定位在6:17處。



▼ILLIT穿著校服表演了熱門曲〈Magnetic〉和〈Lucky Girl Syndrome〉，現場氣氛相當火熱！



節目中ILLIT也展現了許多面貌，和哥哥們共處了非常愉快的時光，有興趣的觀眾可以找回這一期看！（2024年5月25日播出的EP.435）

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