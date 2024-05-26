厲旭♥交往四年的女友Ari今日舉行私人婚禮，Super Junior的第一位已婚男誕生！！

（SJ 小劇場）公證人問：「你有自信讓新娘幸福嗎？」厲旭回：「恰信一搜↗」哈哈哈哈，結婚粗卡～～～～

人氣男團 Super Junior 的現任成員厲旭（36歲）與女團 TAHITI 出身的 Ari 敲響了婚禮的鐘聲，今天在首爾某地舉行了私人婚禮。

兩人於2020年9月公開戀情，是透過熟人介紹而變親近，相差7歲的他們穩定交往了3年多，並在今年3月宣布了結婚的消息。

當時厲旭公開親筆手寫信說：「眾所周知，我有一個正在交往的朋友。 在一起度過的這段時間裡，我自然而然地產生了想要與她成為另一種家人的心情。 這並不是突然的決定，而是經過很長時間的考慮，與成員們和公司的討論之後，決定在今年春天的五月底舉行婚禮。」他也表示會作為Super Junior的厲旭和歌手厲旭繼續努力，請大家支持他的決定。

最後，祝福兩人有更美好的未來和發展！

另外，今天結婚的還有另一對新人：【多圖】MBLAQ天動、gu9udan的MIMI在今天舉行婚禮！2024偶像夫妻就此誕生～

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