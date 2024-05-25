惠利離開前男友柳俊烈同家公司後，與「影帝」宋康昊所屬的經紀公司SUBLIME簽訂專屬合約！

人氣演員兼歌手惠利與經紀公司 SUBLIME 簽訂專屬合約，和「影帝級」人物Disney+《逆貧大叔》宋康昊成為同事啦！！

惠利原先自2019年起就與Creative Group ING一起合做了五年合約到期決定不續，並加入了新公司SUBLIME。

SUBLIME表示：「我們很高興地宣佈與女演員惠利聯手，也計劃提供全力支持，讓擁有多種魅力的惠利能夠展現出更加閃亮的存在。」、「未來她將出演各種作品和角色，也希望大家可以繼續關注和支持。」目前惠利確定的電影作品有《Victory》（勝利）和《熱帶夜》。

去年11月惠利和柳俊烈官宣分手，今年3月柳俊烈和韓韶禧傳出戀愛中，惠利發出限時動態「有意思」引發熱烈討論，疑似「換乘戀愛」的網上反應越演越烈，當時柳俊烈經紀公司C-JeS Studio還收購了惠利經紀公司Creative Group ING全部股份，兩人從前任變為同事，變成了尷尬的局面，不過惠利在合約到期後選擇離開，近日加入了新公司SUBLIME。



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