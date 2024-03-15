柳俊烈和韓韶禧傳戀愛傳聞！前女友惠利「有意思」貼文引熱烈討論：感覺有什麼 VS 可能只是巧合

今日（15日），柳俊烈和韓韶禧因在夏威夷被目擊而傳出戀愛傳聞。

某網友在夏威夷旅行時稱「韓國人氣演員們正在飯店游泳池旁邊玩耍」，並標記柳俊烈主演的《請回答1988》和韓韶禧主演的《無法抗拒的他》等。隨後，柳俊烈的經紀公司C-JeS娛樂回應：「柳俊烈確實是爲了拍照而停留在夏威夷，希望大家尊重演員的個人旅行。」韓韶禧的經紀公司9ato娛樂也表示：「韓韶禧確實和親近的女朋友們一起去夏威夷旅行，除此之外，因爲是私生活，所以很難確認。」



（＊相關新聞：韓韶禧驚爆熱戀柳俊烈，在「夏威夷飯店泳池」被目擊！雙方經紀公司回應了）

雖然雙方迴避對戀愛傳聞真僞，對兩人關係的推測也層出不窮。今天，柳俊烈的前女友惠利也在 IG 上傳在海外拍攝的照片，並寫下「有意思」的字樣，雖然沒有直接提及柳俊烈和韓韶禧的戀愛傳聞，但是上傳的時間卻意味深長，還有眼尖的網友發現惠利在同天取消關注柳俊烈。



這也在韓網引發熱烈討論，the qoo 留言已經突破900則：「和平時惠利上傳的貼文感覺不一樣」、「時機不尋常」、「這是在夏威夷嗎？但是惠利在演藝界已經不是一兩年了，時機真的很奇妙」、「雖然時機絕了，但也有可能只是上傳了旅行照片」、「時機和台詞確實很火熱」、「大家都寫什麼小說啊」、「這可能意味著旅行很有趣」、「可能是巧合」、「希望不要過度推測」、「嗯....這麼突然？」、「嗯，看來有什麼東西啊」、「現在我覺得最有趣..」、「一看就是去同一個飯店生氣上傳的」、「惠利 有話就說吧」等等，



另一方面柳俊烈和惠利通過《請回答1988》結緣，發展爲戀人，在2017年開始公開戀愛，去年11月宣佈分手。



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