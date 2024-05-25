惠利离开前男友柳俊烈同家公司后，与「影帝」宋康昊所属的经纪公司SUBLIME签订专属合约！

人气演员兼歌手惠利与经纪公司 SUBLIME 签订专属合约，和「影帝级」人物Disney+《逆贫大叔》宋康昊成为同事啦！！

惠利原先自2019年起就与Creative Group ING一起合做了五年合约到期决定不续，并加入了新公司SUBLIME。

SUBLIME表示：「我们很高兴地宣布与女演员惠利联手，也计划提供全力支持，让拥有多种魅力的惠利能够展现出更加闪亮的存在。」、「未来她将出演各种作品和角色，也希望大家可以继续关注和支持。」目前惠利确定的电影作品有《Victory》（胜利）和《热带夜》。

去年11月惠利和柳俊烈官宣分手，今年3月柳俊烈和韩韶禧传出恋爱中，惠利发出限时动态「有意思」引发热烈讨论，疑似「换乘恋爱」的网上反应越演越烈，当时柳俊烈经纪公司C-JeS Studio还收购了惠利经纪公司Creative Group ING全部股份，两人从前任变为同事，变成了尴尬的局面，不过惠利在合约到期后选择离开，近日加入了新公司SUBLIME。



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