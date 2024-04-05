分手後變成「一家人」？柳俊烈所屬社收購惠利所屬社，網尷尬問：「公司聚餐一起參加嗎？」

據韓媒，柳俊烈經紀公司C-JeS Studio近日以13億韓元收購了惠利經紀公司Creative Group ING全部股份，兩人從前任變為同事。

這兩家公司的最大股東都是白昌洙，但一直以來都是獨立經營。 通過這次收購，兩家公司有望將經營工作合二為一，共同管理所有藝人。

C-JeS Studio（以下簡稱C-JeS）前身C-JeS娛樂成立於2009年，初始藝人為JYJ（金在中、金俊秀、朴有天），目前簽有柳俊烈、羅美蘭、李宰旭、朴誠雄、薛耿求、文素利、Gummy等諸多演員和歌手;Creative Group ING（以下簡稱CGI）旗下藝人只有惠利一個。



C-JeS從2022年開始持續虧損，為扭轉局勢，去年底從韓亞證券等機構成功募集了27億韓元的投資金，並以10億韓元收購了另一家經紀公司JNAGENT的51%股份。

收購新聞爆出後，CGI發聲明表示一直是C-JeS的子公司，5年前作為廣告仲介公司成立，惠利的經濟業務一開始就是與CGI簽訂合約的獨立個人工作室形式。 最近C-JeS正在準備上市，收購CGI只是「出於財務會計整理進行的合併而已」。



此外，柳俊烈和惠利因合作電視劇《請回答1988》成為情侶，交往7年後於去年11月宣佈分手。 最近因柳俊烈新戀情韓韶禧而出現不少雜音，例如惠利在IG限動發言「真有趣」、韓韶禧PO「小狗拿刀」圖等等，目前柳俊烈和韓韶禧也已宣佈分手。

網友感慨雖然本來就是子公司，但合併管理後也許碰面機會更多，萬一公司聚餐的話，難以想像該如何面對分手鬧得沸沸揚揚的前任。



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