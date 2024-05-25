【韓網熱門】人氣偶像&歌手的大學慶典出演費

韓網友在YT分享近期瘋狂上漲的藝人校慶演出費：

PSY 約5千萬（*皆為韓元）

IVE 約4~5千萬

aespa 約4千萬

NewJeans 約4千萬

Zico 約3千萬

(G) I-DLE 約3千萬

ITZY 約3千萬

樂童音樂家 約3千萬

權恩妃 約2.7千萬

NMIXX 約2.5千萬

fromis_9 約2.5千萬

MeloMance 約2.3千萬

韓國網友評論：

1. 這是十幾年前的價格吧... kkk

2. 十年前二代團的出演費都比這高

3. 據說PSY出演費十年沒變過，一直是5千萬

4. 學生會現身說法：頂級偶像團確實是幾千萬; 首爾以外地區要加上出差費，所以比首爾的大學貴1.5倍;偶像參加校慶都是降價的;所以金額跟影片中說的差不多kk

5. 大致準確，普通活動要收幾億，但校慶是降價出演的，一般都降到半價甚至四分之一

6. 2008年在學生會，新人少女時代出演費是1千萬，所以現在這個價格差不太多

7. 坦白講，偶像來校慶當然不是為了賺錢kkk都是降價出演的

8. 大家好像把出演費想得太低了，之前Brave Girls帶著《Rollin'》跑校慶都收4千萬呢，還是疫情期間

9. Trot歌手的演出費也有2千萬到3500萬呢kk

10. 好貴啊... 校慶有必要請人氣偶像嗎

11. 感覺大學校慶逐漸變成藝人慶典，好奇怪

12. 我一學期學費500萬，當然要請明星來啊

13. 這些數字連出處都沒有人，能信嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3246181033

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