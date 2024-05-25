【韓網熱門】人氣偶像&歌手的大學慶典出演費

韓網友在YT分享近期瘋狂上漲的藝人校慶演出費：
PSY 約5千萬（*皆為韓元）
IVE 約4~5千萬
aespa 約4千萬
NewJeans 約4千萬
Zico 約3千萬
(G) I-DLE 約3千萬
ITZY 約3千萬
樂童音樂家 約3千萬
權恩妃 約2.7千萬
NMIXX 約2.5千萬
fromis_9 約2.5千萬
MeloMance 約2.3千萬
韓國網友評論：
1. 這是十幾年前的價格吧... kkk
2. 十年前二代團的出演費都比這高
3. 據說PSY出演費十年沒變過，一直是5千萬
4. 學生會現身說法：頂級偶像團確實是幾千萬; 首爾以外地區要加上出差費，所以比首爾的大學貴1.5倍;偶像參加校慶都是降價的;所以金額跟影片中說的差不多kk
5. 大致準確，普通活動要收幾億，但校慶是降價出演的，一般都降到半價甚至四分之一
6. 2008年在學生會，新人少女時代出演費是1千萬，所以現在這個價格差不太多
7. 坦白講，偶像來校慶當然不是為了賺錢kkk都是降價出演的
8. 大家好像把出演費想得太低了，之前Brave Girls帶著《Rollin'》跑校慶都收4千萬呢，還是疫情期間
9. Trot歌手的演出費也有2千萬到3500萬呢kk
10. 好貴啊... 校慶有必要請人氣偶像嗎
11. 感覺大學校慶逐漸變成藝人慶典，好奇怪
12. 我一學期學費500萬，當然要請明星來啊
13. 這些數字連出處都沒有人，能信嗎？
出處：https://theqoo.net/hot/3246181033
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