《超完美暗殺隊》姜棟元自曝為何不演出浪漫愛情作品原因：「雖然想要演出，但還沒收到喜歡的劇本…」

元祖美男姜棟元在大螢幕上推出許多不同題材作品，不過從《偷天對決》《王牌計中計》《宅配男逃亡曲》《屍速列車2：感染半島》《嬰兒轉運站》到最近的《附身》等，似乎沒有浪漫愛情類型的作品，他也在訪談中提到了真正的原因。

姜棟元的新作品《超完美暗殺隊》將於5月29日在韓上映，6月也將正式與台灣觀眾們見面。這部作品是以香港電影《意外》為原著的翻拍作品，劇情描述接受委託而將殺人事件捏造為意外的暗殺設計者榮日（姜棟元飾），捲入了意料之外的事件而展開的故事。姜棟元所飾演的角色在片中相當沉著冷靜，不會有絲毫失誤的設計者，但捲入事件後，他將發現無法相信任何人。



姜棟元還透露了這部電影的特別之處，他說《超完美暗殺隊》這類的作品大家的認知會覺得動作戲場面應該很多，但其實不然，幾乎沒有動作戲場面，但卻又讓觀眾們覺得是動作戲，題材本身也很有趣。而對於榮日這個角色，姜棟元覺得他是一個具有反社會人格的CEO。



姜棟元覺得會吸引自己的題材，大多是一些現實中不太可能發生的事情，不像是一般大家在新聞中所看到的。將一些故事情節極大化，反應現實並且有著比較誇大的呈現，也讓他覺得很有趣。被問到他是否對愛情劇不感興趣呢？姜棟元表示其實自己也希望能演出愛情題材的作品，但在這樣的題材中要遇見好的劇本，其實更加困難。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞