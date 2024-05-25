《單身即地獄3》李鎮錫說到做到來台灣！穿愛台T-Shirt、手捧機捷代幣拍照

《單身即地獄3》出演者李鎮錫深受不少台灣觀眾喜愛，不少台灣粉絲特地飛往韓國到訪他經營的咖啡廳見他一面，相關影片流傳之下，李鎮錫在台灣更有知名度了，甚至接到了台灣保養品品牌代言。

本月上旬，在台韓籍YouTuber「有璟」之頻道「有璟嘿喲」，受保養品品牌邀約前往韓國採訪李鎮錫，李鎮錫便提及到他咖啡廳見他的外國人大部分是台灣人，他感受到了相當多台灣粉絲的愛。而曾來過台灣旅遊嗎？他表示沒有但想來旅遊，甚至說「至少要來兩次」，節目尾聲再三承諾會來，且「已經在看機票了」。



各位觀眾，是真的！李鎮錫就在昨(24)日到訪了台灣！從他的IG限時動態可見，他和一名男性友人結伴而行，起飛前先自拍機場照，後來到了台灣第一個分享的是桃園機場捷運（機捷）的畫面，只見兩個人手捧著代幣，刻意對準前方斗大的月台指標，畫面相當可愛。李鎮錫友人自嘲：「兩個鄉巴佬的地鐵（捷運）旅行……」



不曉得是刻意踩點還是湊巧，李鎮錫在台北捷運忠孝復興站和自己代言的廣告燈箱合影，還有粉絲捕捉到他呢！後來，他順利逛了以前便聽說過的台灣夜市，逛了知名的士林夜市，甚至買了件愛台T-Shirt？（還是粉絲送的？）李鎮錫當場穿上，胸肌還出了下力，不知道是想秀身材(?)還是純粹表達衣服買小了（小字寫著「T-Shirt小了點……」）。



歐巴還會去哪裡玩呢？如果你正身處台北，不妨睜大眼睛觀察四週有沒有歐巴身影囉！

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