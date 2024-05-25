《单身即地狱3》李镇锡说到做到来台湾！穿爱台T-Shirt、手捧机捷代币拍照

《单身即地狱3》出演者李镇锡深受不少台湾观众喜爱，不少台湾粉丝特地飞往韩国到访他经营的咖啡厅见他一面，相关影片流传之下，李镇锡在台湾更有知名度了，甚至接到了台湾保养品品牌代言。

本月上旬，在台韩籍YouTuber「有璟」之频道「有璟嘿哟」，受保养品品牌邀约前往韩国采访李镇锡，李镇锡便提及到他咖啡厅见他的外国人大部分是台湾人，他感受到了相当多台湾粉丝的爱。而曾来过台湾旅游吗？他表示没有但想来旅游，甚至说「至少要来两次」，节目尾声再三承诺会来，且「已经在看机票了」。



各位观众，是真的！李镇锡就在昨(24)日到访了台湾！从他的IG限时动态可见，他和一名男性友人结伴而行，起飞前先自拍机场照，后来到了台湾第一个分享的是桃园机场捷运（机捷）的画面，只见两个人手捧著代币，刻意对准前方斗大的月台指标，画面相当可爱。李镇锡友人自嘲：「两个乡巴佬的地铁（捷运）旅行……」



不晓得是刻意踩点还是凑巧，李镇锡在台北捷运忠孝复兴站和自己代言的广告灯箱合影，还有粉丝捕捉到他呢！后来，他顺利逛了以前便听说过的台湾夜市，逛了知名的士林夜市，甚至买了件爱台T-Shirt？（还是粉丝送的？）李镇锡当场穿上，胸肌还出了下力，不知道是想秀身材(?)还是纯粹表达衣服买小了（小字写著「T-Shirt小了点……」）。



欧巴还会去哪里玩呢？如果你正身处台北，不妨睁大眼睛观察四周有没有欧巴身影罗！

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