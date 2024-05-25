手段也太low了吧！IVE張員瑛作客《PISCK大學》，影片封圖故意遮擋超低級

在廣大網友和IVE張員瑛粉絲們的指責之下，「PISCK大學」節目組終於更正了影片封面。

前不久張員瑛作客了YouTube綜藝節目「PISCK大學」，作為當下女團中的佼佼者，她的亮相吸引了無數網友的關注。 然而「PISCK大學」節目組在製作影片封面時，卻用張員瑛的頭遮擋了「PISCK」中的部份文字，乍一看和「FXXK」很相似。 再加上手寫體的「Show」中的「o」也被張員瑛的照片遮擋著部份，連起來看非常像「FXXK she」。 對比其他嘉賓的影片封面圖，別人都是字跡分明的「PISCK Show」，只有張員瑛的圖片做得模稜兩可，低俗手法點燃了網友和張員瑛粉絲的怒火，紛紛指責該節目組是在性騷擾。



張員瑛作客的這一期節目點擊率已經達到了643萬，比其他嘉賓要多得多，因此爭議被揭發後不僅在韓國本土，也引發了廣大國外粉絲的關注。 不少網友和張員瑛的粉絲留言表示：「已經鬧到國外去了，這節目太丟人了」、「水平太low了，居然想到這種方法」、「真不要臉，欺負女性」、「其他人的封面圖都很正常，只能說你們是故意的」、「將性騷擾寫在了臉上」等。

事情發酵之後，「PISCK大學」節目組也做出了更正，修改了相關封面圖，並辯解：「原來的圖片是為了突出嘉賓，並沒有任何其他的意圖，為了保護演出嘉賓，才換掉照片。」



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