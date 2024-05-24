勝利轉戰香港再開夜店、購豪宅秘婚網紅？ 向佐怒轟「滾回去」，港府急否認：「未接獲申請、會嚴格把關」

昨日有消息稱BIGBANG前成員勝利在香港半山區購入豪宅，計劃在尖沙咀商業區開夜店重操舊業，還與交往5年的網紅柳惠媛分手、疑似準備與另一名網紅結婚。

勝利因捲入「Burning Sun事件」和「鄭俊英聊天室」而被判處1年6個月有期徒刑，已於去年2月刑滿出獄。 這期間陸續有網友目擊他帶著網紅女友劉惠媛赴泰國旅遊，在泰國、馬來西亞、柬埔寨等地參加富豪派對。 日前BBC對該事件進行集中報導，首次公開勝利粗暴拉扯女子、私下口出狂言影片，再掀負面輿論。



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昨日據港媒《大公文匯網》報導，勝利在半山區購置豪宅，打算在尖沙咀東部商業區開夜店，疑似有定居香港之計劃。 香港影星貝依霖亦分享合照證實勝利確有來港。



此外還有網友在女網紅影片中發現疑似勝利的聲音，微博「老鬼的瓜田」詢問該女是否準備與勝利結婚，對方稱是個人私事、懇請不要外傳，隨後將帳號內容全部刪除。



消息立即引發網友反感，香港影視大亨向華強之子向佐亦在微博憤怒炮轟，叫勝利滾回自己國家、不要把壞風氣帶來香港。



今日香港政府發言人做出回應，表示未接獲該名人士的人才入境計劃簽證申請，亦強調會嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲批。雖然韓國公民可免簽證在港停留90天、無需查驗刑事紀錄，但談及定居似乎並不現實。

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