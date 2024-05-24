胜利转战香港再开夜店、购豪宅秘婚网红？ 向佐怒轰「滚回去」，港府急否认：「未接获申请、会严格把关」

昨日有消息称BIGBANG前成员胜利在香港半山区购入豪宅，计划在尖沙咀商业区开夜店重操旧业，还与交往5年的网红柳惠媛分手、疑似准备与另一名网红结婚。

胜利因卷入「Burning Sun事件」和「郑俊英聊天室」而被判处1年6个月有期徒刑，已於去年2月刑满出狱。 这期间陆续有网友目击他带著网红女友刘惠媛赴泰国旅游，在泰国、马来西亚、柬埔寨等地参加富豪派对。 日前BBC对该事件进行集中报导，首次公开胜利粗暴拉扯女子、私下口出狂言影片，再掀负面舆论。



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昨日据港媒《大公文汇网》报导，胜利在半山区购置豪宅，打算在尖沙咀东部商业区开夜店，疑似有定居香港之计划。 香港影星贝依霖亦分享合照证实胜利确有来港。



此外还有网友在女网红影片中发现疑似胜利的声音，微博「老鬼的瓜田」询问该女是否准备与胜利结婚，对方称是个人私事、恳请不要外传，随后将帐号内容全部删除。



消息立即引发网友反感，香港影视大亨向华强之子向佐亦在微博愤怒炮轰，叫胜利滚回自己国家、不要把坏风气带来香港。



今日香港政府发言人做出回应，表示未接获该名人士的人才入境计划签证申请，亦强调会严格把关，确保只有合资格人士的申请获批。虽然韩国公民可免签证在港停留90天、无需查验刑事纪录，但谈及定居似乎并不现实。

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