BIGBANG前成員勝利到柬埔寨參加派對，放話「我會把GD帶來」遭網友痛批：真的不知道反省、臉皮真厚啊！

BIGBANG前成員勝利近日飛往柬埔寨參加派對，相關影片在SNS上流傳。

影片中，身穿正裝的勝利說：「總有一天會把GD帶來這裡（One day,I'll bring G-Dragon here）。」 緊接著他還演唱 GD＆太陽的歌曲〈Good Boy〉，令現場的粉絲們雀躍歡呼！

因「Burning Sun事件」退出BIGBANG的勝利又蹭GD，遭韓網友們紛紛留言痛批：「真的不知道反省啊」、「一輩子都打不起精神來」、「他親手毀掉大紅的組合，竟然還打著組合的名字斂財」、「人家GD會願意跟你混在一起嗎」、「幹嘛提GD啊？瘋了！大叔打起精神來」、「感覺這貨一定會在上一次社會版」、「沒有人比他更惡心的了」、「犯罪咖還活得這麼好」、「哇 臉皮真厚啊」、「感覺像是騙子企業家」、「希望GD公開說一句：好生氣啊」等等。



2006年作爲BIGBANG忙內出道的勝利，在2019年捲入了Burning Sun事件，因此退出BIGBANG，隱退演藝圈。之後在2022年因涉嫌違反慣常賭博及外匯交易法、違反食品衛生法、違反介紹性交易等被判處有期徒刑1年6個月，服刑後於去年2月9日刑滿出獄。勝利出獄後，接連出現在海外享受派對的相關目擊談。



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