Disney+《逆貧大叔》Tiffany終於現身辣瘦一圈　流暢韓英語交替甜釣卞約漢

由Disney+獨家製播的超格韓劇《逆貧大叔》首播一口氣就釋出5集，劇情也宛如經典影集《紙牌屋》般令人撲朔迷離。如今最近兩集釋出後，網友終於見到遲遲未出現的女神Tiffany Young。不少人驚訝發現她瘦了一大圈之外，再次見到她以流利的口音自在切換英語韓語，其中與卞約漢曖昧不明的對話令人好奇後續發展！

Tiffany終於現身

不少網友在看完《逆貧大叔》前五集之後，紛紛敲碗詢問Tiffany究竟何時會現身？好在沒有讓劇迷等待久，她在第七集就以「歐布萊特財團理事」瑞秋·鄭的身份華麗現身。一登場就是一套氣質滿點的削肩粉色洋裝，後續則是氣場全開的西裝外套風格，搭配她招牌的烏黑長髮，看起來宛如女神降臨。不過更讓人驚喜的是有劇迷發現她的身材相較過去，似乎為戲瘦了一大圈，也再次見證到女神敬業的態度。



Tiffany、卞約漢的窗台低語

從最新兩集中可以窺見Tiffany飾演的瑞秋似乎早對卞約漢飾演的金產一見鐘情，在最初的獎學金儀式上直勾勾的看著金產。後續再相遇時她刻意用英語詢問金產是否能幫自己修鞋子，但金產準備接過時，瑞秋又故意說「還是算了，我可以自己處理！」吊足胃口。

而後瑞秋再以國家再建計畫接續談話，不過對於抱有雄心壯志的金產，她笑答「連我鞋子都修不好了，要怎麼修整（國家）呢？」 金產不解問「妳得先把鞋子給我，我才能修」這時瑞秋則講了一句耐人尋味的話「我要是給你，你就修得了嗎？」也似乎說明了兩條平行線即將有交會的時刻。



三食叔叔吃醋了？

由於發現姜成民（李奎炯飾演）越來越大的野心，三食叔叔朴斗七（宋康昊飾演）開始轉而扶植金產要登上國務總理。被三食叔叔放進藍圖的金產，開始接觸各個重要人物，其中崔翰林將軍是他宛如父親般，相當敬重的人。

看著金產與崔翰林將軍的互動，三食叔叔竟開始吃起醋來「他們兩個關係會不會太好？」、「有必要這麼親近嗎！」甚至還當面虧金產「你還真是到哪都有爸爸」沒想到金產也不是省油的燈立刻回嘴「也沒你的姪子、姪女多！」在一陣腥風血雨的盤算當中，兩人這段對話也令人會心一笑。



走投無路的姜成民

從小看姜成民看到大的三食叔叔，知道無情的姜成民可能下一個目標就是自己，因此決定削弱他的力量。他深知如何拿捏這個野心大但個性卻懦弱的旗子，先刻意不讓他拿到青優會會長安耀燮給的資金，同一時間又與會長秘密交涉。

姜成民深知要拿到錢才可以獲得其他議員們的支持，通過上頭交辦的「地方自治法」修正案。只好硬著頭皮求助安耀燮，果真落入三食叔叔的圈套中。三食叔叔曾說過「那傢伙還在喝奶的時候，就已經被我一手掌握了！」這句話所言不假。

屋漏偏逢連夜雨的是，姜成民又在暗巷遇上了遭他背叛的昔日戰友車太民，嚇得直喊「我不能現在死！饒了我吧，我什麼都願意做！」李奎炯在這兩集中一改過去冷酷無情的形象，無助又膽怯的眼神與肢體動作，都在在顯示出他的惶恐不安，也讓人看見實力派演員短短一瞬之間的情緒堆疊變化，宛如變色龍般的演技令人歎為觀止。



究竟姜成民的下一步棋該怎麼走？他與金產又會如何正面交鋒？請一定要鎖定每週三上架的《逆貧大叔》！另外也別忘了男神李民基與《MOVING 異能》郭善英主演的《碰撞搜查線》。

Disney+獨家影集《逆貧大叔》全劇共16集，更新時間每週三 下午3:00上架新2集、首播日更新5集、完結篇一次更新3集！

Disney+獨家跟播《碰撞搜查線》全劇共12集，更新時間每週一，二 晚間10:30上架新1集！

●《逆貧大叔》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-b962a176-6de4-4aec-aefa-6913ff4805b5

●《碰撞搜查線》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-43a15c58-3abd-4293-a5bc-b1337d9da16d

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