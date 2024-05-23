崔振赫和妈妈斗嘴第二弹！妈妈还是把「疯子」挂嘴边，儿子做错事还是敢回嘴XD

不管妈妈怎么念，崔振赫还是可以淡定回嘴并自顾自散漫，看了要笑死XDDD

《我家的熊孩子》最新一集EP.394，崔振赫和宛如军人的妈妈又来啦！两人同框上节目再度上演斗嘴第二弹！

*先前爆笑斗嘴回顾：‎呆萌崔振赫被妈妈暴风唠叨，还被唱衰「不如不要结婚」XD 曝不止被一个前女友劈腿

此集崔振赫和妈妈要搬家，但崔振赫一如往常散漫(?)，并不著急收拾东西，当妈妈要帮他煮早餐时，两人为了要吃咖哩饭还是汉堡争执不休，崔振赫忍不住说：「妈你好像对吃饭有强迫症，一定要吃早餐的偏见……」但当妈妈问他到底要不要吃，他还是爽快的回答：「吃。」妈妈超无奈：「真是有病，变来变去的。」



餐桌上，妈妈向他确认宽频网路、滤水器、电视等拆卸及安装时间，崔振赫一问三不知倒突然提起算命：「去算命的话，都说不要和妈妈一起住，说是原本顺利的也会变得不太顺。」妈妈：「妈妈搬出去也会很轻松！」崔振赫：「那你什么时候搬出去？」妈妈：「你搬出去！」崔振赫还是不放弃回嘴：「我会尽快搬出去的。」妈妈在棚内看这段影片摇摇头：「我的笑不是真的笑……」



当崔振赫问起房子不是都登记在妈妈名下吗，妈妈毫不留情说：「如果写你的名字……房子……有可能会空中解体！」崔振赫都不好意思的笑了。妈妈再次叮嘱他绝不要被骗了，要他「死也要把印章握紧」，不明就里的崔振赫还问：「都死了，印章还有什么用？」妈妈继续激昂的念，崔振赫继续用淡淡的语气回嘴……妈妈看他边回嘴边抽卫生纸擦汗，忍不住斥责：「差不多就好了！」这也难怪妈妈喜欢金钟国了，金钟国相当节俭一张卫生纸都不舍得用啊！



崔振赫的散漫果然让他自己吃到苦头，竟然预约错搬家时间！他和妈妈只好匆匆忙忙让办家工人进家门、赶紧收拾收拾。到新家后，崔振赫疑似听了李常敏的民俗方法搬新家先撒米，结果才撒一个房间就被妈妈骂，妈妈问他该如何清扫（打扫工具还没搬来），他被问到哑口无言停手，结果走到客厅不小心撒一堆米出来。

妈妈机关枪似的训斥：「呀！这是什么以前的迷信方法啊！时代在变化啊，你在干嘛！」崔振赫只好摸摸鼻子认错、跪下来清扫，扫的过程不停安慰自己、安抚妈妈：「妈妈，你就把这些米当成是钱吧！我们这是在捡钱呢！」「动一动身体也好。」「妈妈，把一粒米想成是一百万元吧！我们要变成千亿有钱人了。」「我们澈底去霉运了。」妈妈又是一阵无奈，对著棚内其他人叹：「我就是这样生活的……」嘉宾李奎炯听了都失笑。



妈妈整集不晓得骂了几次崔振赫「疯子」？后续崔振赫还做不少事惹妈妈生气，像是硬要在门口装沙包、点餐竟然用不同外送平台订了同家餐厅同样餐点，妈妈被迫和他一起吃两份一模一样的菜……虽然李东健妈妈替崔振赫缓颊，可能是妈妈在旁盯著点餐才让崔振赫点错，但主持人申东烨还是觉得「用不同平台点到一模一样的餐」很了不起：「是我们《熊孩子》宝贝中的宝贝啊！」（妈妈表示可以把崔振赫送给申东烨XD）



YouTube上相关影片网友留言：「看两位看得很开心，听说崔振赫演员中的孝子，努力工作还清父母债务还替他们买房（按：EP.392崔振赫透露过小时候因股票穷过）。就算那么厉害的唠叨也能笑著和他们生活，真是善良的儿子啊，在新家两位要幸福哦」、「最近看过的综艺节目中最搞笑的」、「崔振赫太搞笑了，后面订炸酱面妈妈的唠叨好像很过分，但是崔振赫却连连犯荒唐的失误，还坚持顶嘴、自认还可以，和妈妈是梦幻的笑声组合，请长长久久出现」、「崔振赫妈妈太有意思了，希望每次都出现」。

而崔振赫点了不同平台同样餐点一事，荒谬到崔振赫自己都怀疑是不是痴呆了，也有网友提议崔振赫可以就医，假设不是刻意演出的话。（小编想说：看过程，崔振赫应该是在A平台点好了送出，程式也关掉了，但没注意餐点已订好的他，顺手打开B平台再找一次刚刚的餐厅再点了一次，或许纯粹是「散漫」犯的错，但如果和注意力不集中有关系便另当别论了，此集其他熊孩子希澈、金钟旼与殷志源前往相关医院测试是否有成人ADHD，颇发人省思。）

▼相关影片（香港观众可上黄Viu收看中文字幕版本）



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