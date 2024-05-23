【韓網熱門】aespa全開麥出演學校慶典

女團aespa昨日參加江南大學校慶活動，現場唱跳《Supernova》《Spicy》《Next Level》等歌曲，全開麥實力獲得稱讚網友：「這樣優質的live真的不會讓人覺得薪酬可惜」「4位超美女名唱團」。
《Spicy》
ARE WE HEARING AESPAS LIVE VOCALS pic.twitter.com/SS2auVPIQg— aespa pics (@aespapic) May 22, 2024
《Next Level》
강남대 에스파 넥스트레벨 pic.twitter.com/OcGqmhf2BE— 쫑냥 (@wlalssl3) May 22, 2024
韓國網友評論：
1. 這才叫歌手啊！
2. 這樣的人要如何踩？ kkk
3. 不管怎麼看，LE SSERAFIM和ILLIT要想踩aespa都非常困難，aespa的壓倒性實力只會讓房時爀更加嫉妒
4. 就連「ha！hey！」 這些也是live，真的太強...
5. 大發，好久沒有聽到這樣的live
6. 至少要有aespa一半的實力才能討論踩不踩吧kkkk
7. 這才是看現場的樂趣啊
8. 這才是真live啊kkk看過太多人稱讚跳舞時音量穩定如機器的舞台，真的很無語
9. SM一直有給她們上聲樂課嗎？ 感覺比出道時實力更進步了
10. 四個人全都好棒
11. Winter才剛做完手術，不說的話完全看不出啊
出處：https：//theqoo.net/hot/3242490890，https：//theqoo.net/hot/3242449971
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