【韓網熱門】aespa全開麥出演學校慶典
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【韓網熱門】aespa全開麥出演學校慶典

KPOP   2024年5月23日   星期四16:16   Sani  

（封面圖源：FB@aespa.official）

女團aespa昨日參加江南大學校慶活動，現場唱跳《Supernova》《Spicy》《Next Level》等歌曲，全開麥實力獲得稱讚網友：「這樣優質的live真的不會讓人覺得薪酬可惜」「4位超美女名唱團」。

《Spicy》

《Next Level》

​韓國網友評論：
1. 這才叫歌手啊！
2. 這樣的人要如何踩？ kkk
3. 不管怎麼看，LE SSERAFIM和ILLIT要想踩aespa都非常困難，aespa的壓倒性實力只會讓房時爀更加嫉妒
4. 就連「ha！hey！」 這些也是live，真的太強...
5. 大發，好久沒有聽到這樣的live
6. 至少要有aespa一半的實力才能討論踩不踩吧kkkk
7. 這才是看現場的樂趣啊
8. 這才是真live啊kkk看過太多人稱讚跳舞時音量穩定如機器的舞台，真的很無語
9. SM一直有給她們上聲樂課嗎？ 感覺比出道時實力更進步了
10. 四個人全都好棒
11. Winter才剛做完手術，不說的話完全看不出啊

出處：https：//theqoo.net/hot/3242490890，https：//theqoo.net/hot/3242449971

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