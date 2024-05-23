《惡鬼》吳正世加盟全智賢&姜棟元新劇《北極星》

劇集《北極星》製作公司表示演員吳正世確定加盟該劇，目前正在拍攝。

《北極星》是一部諜戰浪漫劇，講述在生活中失去自身認同感的間諜們重新尋找自己的故事。 編劇是憑藉《母親》、《小女子》而聲名大噪的鄭瑞京，導演則是執導《黑道律師文森佐》的金熙元。

吳正世2021年中劇集《智異山》與全智賢有過合作，本次二搭具體角色尚未公開。 吳正世憑《山茶花開時》《雖然是精神病但沒關係》等作品中的優秀表現多次獲得百想藝術大賞、KBS演技大賞「最佳男配角」，去年憑《惡鬼》斬獲韓國電視劇節「最佳男主角」，演技受到越來越多人認可。



這部劇早在去年就因全智賢和姜棟元擔任主演而備受關註，兩位演員都是人氣、顏值與演技並重的大咖，外形也十分相配，然而出道多年從未有過一次合作。全智賢在《智異山》後時隔3年再接新劇，姜棟元上一部劇則已經是2004年的《魔術》，時隔20年之久重回電視熒幕。去年傳出兩人要接這部戲時，就連全智賢的婆婆都在IG轉發消息嗑CP：「我最愛的組合！終於...」



此外，《北極星》已於今年3月開播，播出時間未定。

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