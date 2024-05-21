《爸爸！我們去哪兒》尹敏洙離婚，婚姻維持了18年！兒子尹侯3月剛考入大學

歌手尹敏洙突傳離婚消息，讓不少民眾大為震驚。

今日（21日），尹敏洙的妻子敏芝（音譯）通過個SNS公開了離婚的消息，她在文中寫道：「我和尹侯的爸爸很年輕的時候相戀、結婚，一起走過了痛苦和開心的時刻，雖然一直盡全力維持家庭關係，但兩人都覺得很累，決定到此為止。但因為我們依舊信任、信賴彼此，會互相加油，繼續盡全力做好小侯的爸爸媽媽，希望大家不要過多猜測。」

得知尹敏洙離婚的消息後，不少網友留言稱：「幸好尹侯已經長大了，不幸中的萬幸，如果兩人已經沒有感情沒有信任了，分開也許才是最好的」、「尹侯一考上大學就離婚，很多父母都是熬過孩子高三，擔心孩子會不安，一直忍到孩子上大學才分開」、「離就離唄，藝人也是人啊」、「看來是在等孩子長大啊」、「很有責任心的父母」等。

尹敏洙和敏芝2006年結婚，膝下只有尹侯一個兒子。 2013年尹敏洙和尹侯父子倆亮相MBC育兒節目《爸爸！我們去哪兒》，尹侯憑藉可愛魅力收穫大批姨母粉，是節目組最受歡迎的孩子之一。



一晃11年過去了，尹侯不僅暴風成長為185cm的小帥哥，並且早在今年1月時，媽媽就透露他已經被大學錄取，目前已經是一名大學生了。

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