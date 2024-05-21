姜丹尼尔起诉经纪公司大股东：贪污盗用达140亿！对方甚至连私人帐户都不放过

歌手姜丹尼尔对自己经营的经纪公司娱乐的大股东A某采取刑事诉讼，称A某利用大股东的身份，贪污公司资金，以盗用名义盖法人印章等方法造成了140亿韩元的损失。

据韩媒「YTN」独家报导，姜丹尼尔向首尔警察厅提告，指控所属公司KONNECT的大股东A某涉嫌伪造档、职务侵占等，涉及金额约100亿（韩币，下同）; 以及违反资讯电信网路法和刑法的欺诈罪，涉及金额约20亿。

姜丹尼尔声称：「A先生利用其大股东地位侵占公司资金，并通过冒用他人名义盖印公司法人印章等方式给公司造成了约140亿韩元的损失。 」据悉，A某甚至将手伸向了姜丹尼尔的个人银行帐户。得知这一事情之后，不少网友留言支援姜丹尼尔，称：「被信任的人背叛了，真的会很生气」、「希望事情快点解决」、「不能放过任何一个诈骗犯」、「连个人银行帐户都交给对方管理，那就说明姜丹尼尔非常信任对方啊，疯了」等。

姜丹尼尔所属的KONNECT Entertainment是他在2019年结束组合Wanna One活动约6个月后成立的个人工作室。KONNECT Entertainment在姜丹尼尔的经营下迅速建立了专业的音乐制作基础设施，并在每年实现了快速增长。 虽然最初是以姜丹尼尔为核心的个人工作室，但目前也吸纳了Chancellor、YUJU和WE DEM BOYZ等新成员，艺人阵容更加丰富多样。

姜丹尼尔作为代表兼所属艺人，陆续推出了专辑《Color on Me》、《MAGENTA》、《YELLOW》和《REALIEZ》，并在美洲、欧洲、亚洲等地展开了世界巡回演唱会。

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