大勢二代男團TEEN TOP成員Niel再度襲台，海外首場個唱獻給台灣N-LISS

即將迎來30歲的Niel（安丹尼爾），今年3月在首爾啟動個人演唱會。為回應台灣粉絲的熱情，特別選擇台灣成為海外巡演的首站。所以今年6月15日Niel將會來台舉行《NIEL 1ST SOLO CONCERT 'NIELISS' IN TAIPEI》，希望能再次與台灣的N-LISS （粉絲名）共創美好回憶，同時也藉此與粉絲們共度「親吻情人節」。

Niel的海外首場個唱，粉絲們期待許久，一直敲碗。Niel透露，他爲了這場演唱會，特別準備了全新的VCR，與之前首爾場的演出是截然不同。而且這次他也準備不少舞曲。台灣歌迷們又可以再次觀賞到他帶來精心準備許久的精彩舞姿。他還加碼透露，這次還帶來更大的驚喜，這次演唱會還特地邀請一位特別嘉賓，這位嘉賓將會與Niel帶來一段精心安排的表演，相信一定會讓現場粉絲們驚呼連連。



Niel除了想念台灣粉絲的熱情外，他更對台灣的美食念念不忘。他特別提到，上次來台灣時有機會吃到海鮮，尤其胡椒鳳螺更成為他最喜歡的美食之一！因此對海鮮讚不絕口，還有台灣的火鍋、雞排都深得他的喜愛。他上次也品嚐了芒果冰，可以說是美食大豐收。他也提到因為很喜愛《不能說的秘密》，所以上次有特別造訪淡水，也循著《不能說的秘密》探訪淡水美食。Niel還開玩笑說：「不說了！說了又餓了啦！真的好想念台灣食物。」這次來台，Niel表示他想再次大快朵頤。

近期台灣地震頻繁，Niel表示只要他與粉絲們同在一個地方，就不會感到害怕，同時也呼籲大家務必要注意安全，希望大家都能平安。Niel最近一直在為舞台劇和台灣演唱會做準備，他已經迫不及待要與台灣的粉絲見面。

演唱會的門票即將於本週六（5/18）開賣，粉絲們千萬不要錯過Niel帶來的精彩表演！



【NIEL 1ST SOLO CONCERT 'NIELISS&' IN TAIPEI】

活動日期：2024/06/15 （Sat.） 18:00（依照現場實際情況為主）

演出地點：CLAPPER STUDIO（三創生活園區5樓、台北市中正區市民大道三段2號）

售票日期：

❀2024/05/18（Sat.）12:00 pm - 14:00 pm NIEL OFFICIAL FANCLUB 'N-LISS' MEMBERSHIP 官方會員預購

❀2024/05/18（Sat.）18:00 pm 拓元售票系統全面販售

購票網頁：https://tixcraft.com/activity/detail/24_nielniss6（採實名制售票，有設置問題）

票價：NT$ 5,480（全站席） / 身心障礙席NT$ 2,740

主辦單位：FU Entertainment & NEWENTRY

❤ Fu Ent x N-LISS

1. 全場Good Bye Hi-five

2. 售票首日（5/18）購買票券者，有機會獲得與Niel單獨拍拍立得乙張（得獎者跟Niel為一組，共20組）

3. 售票首日（5/18）購買票券者，有機會獲得藝人拍立得乙張（隨機贈送，共20名）

4. 售票首日（5/18）購買票券者，有機會參與Sound Check with you（共100名）

*以上第二項、第三項及第四項將不重複中獎，中獎名單將於6/6（四）公布於FU Entertainment官方instagram以及Facebook粉絲專頁上

以上內容主辦單位保留變更及取消之權利

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞