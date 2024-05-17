大势二代男团TEEN TOP成员Niel再度袭台，海外首场个唱献给台湾N-LISS

即将迎来30岁的Niel（安丹尼尔），今年3月在首尔启动个人演唱会。为回应台湾粉丝的热情，特别选择台湾成为海外巡演的首站。所以今年6月15日Niel将会来台举行《NIEL 1ST SOLO CONCERT 'NIELISS' IN TAIPEI》，希望能再次与台湾的N-LISS （粉丝名）共创美好回忆，同时也藉此与粉丝们共度「亲吻情人节」。

Niel的海外首场个唱，粉丝们期待许久，一直敲碗。Niel透露，他爲了这场演唱会，特别准备了全新的VCR，与之前首尔场的演出是截然不同。而且这次他也准备不少舞曲。台湾歌迷们又可以再次观赏到他带来精心准备许久的精彩舞姿。他还加码透露，这次还带来更大的惊喜，这次演唱会还特地邀请一位特别嘉宾，这位嘉宾将会与Niel带来一段精心安排的表演，相信一定会让现场粉丝们惊呼连连。



Niel除了想念台湾粉丝的热情外，他更对台湾的美食念念不忘。他特别提到，上次来台湾时有机会吃到海鲜，尤其胡椒凤螺更成为他最喜欢的美食之一！因此对海鲜赞不绝口，还有台湾的火锅、鸡排都深得他的喜爱。他上次也品尝了芒果冰，可以说是美食大丰收。他也提到因为很喜爱《不能说的秘密》，所以上次有特别造访淡水，也循著《不能说的秘密》探访淡水美食。Niel还开玩笑说：「不说了！说了又饿了啦！真的好想念台湾食物。」这次来台，Niel表示他想再次大快朵颐。

近期台湾地震频繁，Niel表示只要他与粉丝们同在一个地方，就不会感到害怕，同时也呼吁大家务必要注意安全，希望大家都能平安。Niel最近一直在为舞台剧和台湾演唱会做准备，他已经迫不及待要与台湾的粉丝见面。

演唱会的门票即将於本周六（5/18）开卖，粉丝们千万不要错过Niel带来的精彩表演！



【NIEL 1ST SOLO CONCERT 'NIELISS&' IN TAIPEI】

活动日期：2024/06/15 （Sat.） 18:00（依照现场实际情况为主）

演出地点：CLAPPER STUDIO（三创生活园区5楼、台北市中正区市民大道三段2号）

售票日期：

❀2024/05/18（Sat.）12:00 pm - 14:00 pm NIEL OFFICIAL FANCLUB 'N-LISS' MEMBERSHIP 官方会员预购

❀2024/05/18（Sat.）18:00 pm 拓元售票系统全面贩售

购票网页：https://tixcraft.com/activity/detail/24_nielniss6（采实名制售票，有设置问题）

票价：NT$ 5,480（全站席） / 身心障碍席NT$ 2,740

主办单位：FU Entertainment & NEWENTRY

❤ Fu Ent x N-LISS

1. 全场Good Bye Hi-five

2. 售票首日（5/18）购买票券者，有机会获得与Niel单独拍拍立得乙张（得奖者跟Niel为一组，共20组）

3. 售票首日（5/18）购买票券者，有机会获得艺人拍立得乙张（随机赠送，共20名）

4. 售票首日（5/18）购买票券者，有机会参与Sound Check with you（共100名）

*以上第二项、第三项及第四项将不重复中奖，中奖名单将於6/6（四）公布於FU Entertainment官方instagram以及Facebook粉丝专页上

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