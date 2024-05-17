不止Super Junior圭賢！少女時代Tiffany也被SM要停車費，委屈喊：「新大樓靠我買的！」

MBC談話綜藝《Radio Star》本月15日播出「演員寶石盒」特輯，嘉賓之一Tiffany聊到去SM新大樓上班竟被要求交停車費，感到震驚和傷心。

這期《Radio Star》請來少女時代成員Tiffany、演員金度賢、金南喜、崔載林一起聊天。 Tiffany以少女時代出道後在SM娛樂工作10年、於2017年離開舊東家，時隔5年為參加出道15週年活動而來到SM娛樂新大樓進行排練，沒想到被管理人員要求辦理出入證和停車繳納費，在社內買咖啡也不能記賬。

Tiffany：「我說來參加少女時代排練，（管理人員）讓我寫下號碼並出示經紀人身份證，然後去旁邊等待。」 Tiffany表示新大樓所在地聖水洞停車費很高，離開公司時向管理人員報告，對方一視同仁回復：「只要交錢即可。」



Tiffany還提到在SM娛樂長達13年（包含練習生時期），久違回來工作不僅沒人招待一杯飲料，在社內咖啡廳點飲品還被要求支付4500韓元，再次令她感到意外。 這時隊友Sunny過來說「算在我賬上就好」，職員才恭敬照辦。 Tiffany半開玩笑說：「這座樓是靠我買下的啊！」



不止如此，Super Junior成員圭賢也吐槽過同一件事。 圭賢2023年從SM娛樂轉簽到Antenna，出演《認識的哥哥》時透露去SM參加團體活動竟被要求交停車費、十分傷心，引網友吐槽SM過於小氣。 不過圭賢後來在電台節目《DinDin 的 Music High》做出澄清，表示從前在SM工作時因開的是個人車輛而無法登記、一直有交停車費，只是公司都有自行扣除，而且才知現在公司只是租用那座樓、就連現任職員也都要交停車費，差點以為只有他被區別對待。



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