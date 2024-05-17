姜棟元難得再現綜藝！《只要有空，》柳演錫&劉在錫「在江東園打給姜棟元」

劉在錫最新綜藝節目《只要有空，》攜手柳演錫與《Running Man》前PD「寶弼PD」，最新一集EP.4竟然有大名鼎鼎的姜棟元出演！

《只要有空，》是檔讓劉在錫與柳演錫與「有空檔」的民眾交流的節目，最新一集來到首爾望遠洞，是嘉賓安普賢曾住過七年的地方。他們聊午餐要吃什麼，劉在錫和安普賢都知道有間中餐館叫「江東園」，名字諧音影星姜棟元。第一次經過「江東園」時，柳演錫就開心的拍照說要傳給姜棟元，後來真正要吃午餐時，他們都走過了江東園，問路人推薦什麼，他們還是推薦江東園！



進入江東園用餐，老闆對於店名，不好意思的表示因為在漢江附近所以取名「江東園」。三人吃了第一口乾炸醬麵眼神便「遽變」，對麵是真心的劉在錫也給予高評價：「這是我吃過的乾炸醬裡數一數二的。」後續糖醋肉、炒碼麵也受到讚許。柳演錫吃到說：「不行了，我得打電話給棟元哥才行。」



沒想到姜棟元接了！劉在錫提起江東園，姜棟元也知道那家店以及它的炒碼麵好吃，劉在錫聽到炒碼麵便激動再推薦乾炸醬，柳演錫也推薦糖醋肉，姜棟元笑著答應有空也會去嘗嘗。換安普賢向姜棟元打招呼，姜棟元的聲音突然明亮起來，安普賢因為只和前輩傳過訊息所以有些慌張，但姜棟元溫暖的表示有機會再見面。



而柳演錫遲來的對姜棟元不好意思、怕打擾他拍攝，幸好姜棟元回應他已拍完、要去拍下一個。三人就這麼溫馨的和姜棟元結束通話。



姜棟元是知名影星，‎《狼的誘惑》（《愛上蛋白質女孩》）撐傘名場面‎就是他！他還拍過《噗通噗通我的人生》、《1987：逆權公民》、《屍速列車：感染半島》等知名電影，他同時是韓國知名的「四大公共財」，帥氣又未婚深受眾多粉絲歡迎。



他出道早期拍過電視劇，今年才要時隔20年再拍電視劇，和全智賢搭檔《北極星》，兩大頂級明星的組合被譽為「歷代級CP」。而他也鮮少登上綜藝節目，去年睽違19年上綜藝節目便是獻給劉在錫，登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》‎聊演員生涯。



姜棟元聲音演出《只要有空，》，觀眾看完都說「聲音太融化了」，且說他對後輩非常友善呢！對於江東園，也有人稱讚劉在錫的吃播太好看了、非常開胃。

▼節目片段（完整節目台灣觀眾可上friDay影音或iQIYI收看）



▼附上「江東園」資訊

地址：首爾特麻浦區望遠洞453-443 1樓（서울특별시 마포구 망원동 453-43 1층）

營業時間：11:00～22:00（最後點餐時間是21:00）

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