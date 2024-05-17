姜栋元难得再现综艺！《只要有空，》柳演锡&刘在锡「在江东园打给姜栋元」

刘在锡最新综艺节目《只要有空，》携手柳演锡与《Running Man》前PD「宝弼PD」，最新一集EP.4竟然有大名鼎鼎的姜栋元出演！

《只要有空，》是档让刘在锡与柳演锡与「有空档」的民众交流的节目，最新一集来到首尔望远洞，是嘉宾安普贤曾住过七年的地方。他们聊午餐要吃什么，刘在锡和安普贤都知道有间中餐馆叫「江东园」，名字谐音影星姜栋元。第一次经过「江东园」时，柳演锡就开心的拍照说要传给姜栋元，后来真正要吃午餐时，他们都走过了江东园，问路人推荐什么，他们还是推荐江东园！



进入江东园用餐，老板对於店名，不好意思的表示因为在汉江附近所以取名「江东园」。三人吃了第一口干炸酱面眼神便「遽变」，对面是真心的刘在锡也给予高评价：「这是我吃过的干炸酱里数一数二的。」后续糖醋肉、炒码面也受到赞许。柳演锡吃到说：「不行了，我得打电话给栋元哥才行。」



没想到姜栋元接了！刘在锡提起江东园，姜栋元也知道那家店以及它的炒码面好吃，刘在锡听到炒码面便激动再推荐干炸酱，柳演锡也推荐糖醋肉，姜栋元笑著答应有空也会去尝尝。换安普贤向姜栋元打招呼，姜栋元的声音突然明亮起来，安普贤因为只和前辈传过讯息所以有些慌张，但姜栋元温暖的表示有机会再见面。



而柳演锡迟来的对姜栋元不好意思、怕打扰他拍摄，幸好姜栋元回应他已拍完、要去拍下一个。三人就这么温馨的和姜栋元结束通话。



姜栋元是知名影星，‎《狼的诱惑》（《爱上蛋白质女孩》）撑伞名场面‎就是他！他还拍过《噗通噗通我的人生》、《1987：逆权公民》、《尸速列车：感染半岛》等知名电影，他同时是韩国知名的「四大公共财」，帅气又未婚深受众多粉丝欢迎。



他出道早期拍过电视剧，今年才要时隔20年再拍电视剧，和全智贤搭档《北极星》，两大顶级明星的组合被誉为「历代级CP」。而他也鲜少登上综艺节目，去年睽违19年上综艺节目便是献给刘在锡，登上刘在锡主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》‎聊演员生涯。



姜栋元声音演出《只要有空，》，观众看完都说「声音太融化了」，且说他对后辈非常友善呢！对於江东园，也有人称赞刘在锡的吃播太好看了、非常开胃。

▼节目片段（完整节目台湾观众可上friDay影音或iQIYI收看）



▼附上「江东园」资讯

地址：首尔特麻浦区望远洞453-443 1楼（서울특별시 마포구 망원동 453-43 1층）

营业时间：11:00～22:00（最后点餐时间是21:00）

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