睽違20年再度出演綜藝！姜棟元攜新作《附身》來到《You Quiz》：透露自己走到哪裡都收到星探名片

超低調的演員姜棟元，最近因演出電影新作品《附身》，睽違20年再度出演綜藝節目，選擇來到劉在錫所主持的《You Quiz》，昨日播出下週姜棟元即將登場的預告影片，即引發許多觀眾們的期待。

劉在錫以一句：「我們大家夢想中的男子，終於來到了電視機前。」介紹著相當難得出現在小螢幕中的姜棟元，擁有修長高挑男模身材的姜棟元也隨之登場。姜棟元表示，應該已經有20年沒上綜藝節目了，自己也覺得好像是時候該出現在電視了，表達了自己的出演意願。



除了作品的宣傳以外，姜棟元也鮮少出現在新聞中，因此對大家來說他可是相當神秘的一位藝人，觀眾們對他的好奇自然也非常多。劉在錫開始一連串的詢問他「在家裡都怎麼穿？」「照鏡子的時候在想些什麼？」

「有被甩過嗎？」以大量的問題來解開長久以來觀眾們對於姜棟元的好奇，曹世鎬也補充說，因為這些想知道的疑問已經累積了19年多，所以量點大，引發大笑。



姜棟元於2003年3月透過MBC電視劇《我的威風女友》與裴斗娜搭檔出道，2004年演出電影《狼的誘惑（愛上蛋白質女孩）》，帥氣外型讓姜棟元從當時開始人氣直衝，他也透露自己甚至是在街頭被發掘的。姜棟元表示自己不管走到狎鷗亭還是新村等地，總是會收到一堆名片。果然帥氣的外表示不可能被錯過的，是注定要成為明星的。



姜棟元還透露自己在當兵訓練所的趣事，當他一走進澡堂那裡就變得超安靜，連助教還來關心「139號訓練兵，你還好嗎？」引發大家的笑聲。姜棟元的現場機智應答也讓劉大神大讚他相當有趣，口才好也有綜藝感，也提到了他在2016年的作品《王牌計中計》裡面甚至還跳起競選舞蹈，姜棟元更是現場重現來一段，讓大家相當期待下週《You Quiz》的正式播出，而姜棟元所主演的電影《附身》也將於9月28日全台上映。



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