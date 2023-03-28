超高顏值間諜組合！全智賢&姜棟元有望合作諜報愛情劇《北極星》，搭檔《分手的決心》《小女子》編導班底

今日有韓媒報道稱，全智賢和姜棟元很可能在新劇《北極星》中首次合作，這將是事業偏重大螢幕的姜棟元時隔20年回歸電視劇。

《北極星》是一部諜報愛情劇，講述在生活中失去身份感的間諜們重新找尋自我的故事。 由電影《分手的決心》和電視劇《小女子》編劇丁瑞慶，與《黑道律師文森佐》《小女子》導演金熙元二度合作打造。





除了強大的編導班底，目前最有可能的主演陣容也讓人十分振奮！

全智賢從《觸不到的戀人》《我的野蠻女友》開始為亞洲觀眾熟知，之後主演的影視作品《來自星星的你》《藍色海洋的傳說》《神偷大劫案》等也不斷人氣攀升。



全智賢婚後於2016和2018年誕下兩個兒子，2021年以tvN電視劇《智異山》回歸可惜未能獲得較大話題度，很期待這次新作能扳回一局！



姜棟元近年來專注在電影領域，《狼的誘惑》自不必說，後來主演的《田禹治：超時空爭霸》《黑祭司》《王牌計中計》（香港譯：流氓檢察官）《嬰兒轉運站》（香港譯：孩子轉運站）也獲得不少好評。



姜棟元上一次出演電視劇還是2004年播出的《魔術》，已經過去接近20年了！久違回歸小熒幕也讓人十分期待~



目前全智賢公司回應正在積極考慮出演，目前尚未確定播出平臺。 韓網友已開始激動：「OMG，姜棟元的電視劇！」、「一個超美一個超帥，這組合瘋了啦」、「這是大家許願了很久的組合啊」、「姜棟元居然回來拍電視劇，看來電影界真的完了kk」、「已準備好本放死守、二刷三刷」、「一定要大發，不要讓大家失望啊！」

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