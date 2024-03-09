【韓網熱帖】終於完成了的大韓民國4大雨傘戲（feat. 姜棟元、孔劉、宋江、車銀優）
廣告

【韓網熱帖】終於完成了的大韓民國4大雨傘戲（feat. 姜棟元、孔劉、宋江、車銀優）

明星   2024年3月9日   星期六08:27   Tracy  

（封面圖源：電影《狼的誘惑》、tvN《鬼怪》、Disney+《美好世界》、SBS《與惡魔有約》）

韓劇是懂拿捏畫面氛圍感的，一齣雨傘戲就拍出了多個經典！

Theqoo論壇上有網友以「終於完成了的大韓民國4大雨傘戲」為名的內容，列舉了熱門韓劇中男主角雨中撐傘的鏡頭，每一幀都帥到爆。原PO表示：大家選誰？老實說誰能贏得過姜棟元呢？但是看了《美好世界》裡的車銀優，心開始動搖。銀優啊，你為我撐傘的話，我願意天天淋雨。

1.《狼的誘惑》姜棟元

2. 《鬼怪》孔劉

3. 《與惡魔有約》宋江

4. 《美好世界》車銀優

韓國網友評論：
1. 雨傘戲的話肯定是姜棟元啊，獨一無二
2. 這一局肯定姜棟元勝
3. 我想成為拍攝車銀優的攝影師
4. 大家都好帥，好有眼福啊
5. 車銀優不愧是車銀優啊，一開始以為姜棟元無人能敵，直到看完車銀優，瘋狂動搖
6. 姜棟元，絕對是他！！憑藉一場雨傘戲動搖大韓民國
7. 除了姜棟元之外，其他三個鏡頭都是第一次見，沒那麼讓人印象深刻
8. 每個都很好，不過姜棟元是傳奇級不是沒有原因的
9.車銀優的角度，像是我四仰八叉地躺在地上被大雨淋著，他給我撐傘的樣子
10. 姜棟元雨傘戲出名已經脫離了原作，看過《與惡魔有約》和《美好世界》的人應該沒有多少吧
11. 車銀優先生，那我就一直淋著雨囉
12.雨傘戲=姜棟元，這是固有名詞
13. 《偶然發現的一天》的雨傘戲也絕美

14. 既然這樣的話，應該也要放入崔民秀的雨傘戲


15. 宋江的臉也太帥了吧
16. 根本忘不了在电影院看到的姜栋元雨伞戏，车音乐确实很帅，但我刚看完《破墓》，他让我有种他在看着墓里的我的即视感
17. 1皇3王，就这样决定吧
18. 我以为肯定是姜栋元，没想到车银优也很强
19. 姜栋元从伞下笑着出来的场景，太真实了
20. 姜栋元，好想再感受一次第一次看电影里那个场景的冲击力

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【韓網熱帖】終於完成了的大韓民國4大雨傘戲（feat. 姜棟元、孔劉、宋江、車銀優）
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手