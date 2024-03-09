【韓網熱帖】終於完成了的大韓民國4大雨傘戲（feat. 姜棟元、孔劉、宋江、車銀優）

韓劇是懂拿捏畫面氛圍感的，一齣雨傘戲就拍出了多個經典！

Theqoo論壇上有網友以「終於完成了的大韓民國4大雨傘戲」為名的內容，列舉了熱門韓劇中男主角雨中撐傘的鏡頭，每一幀都帥到爆。原PO表示：大家選誰？老實說誰能贏得過姜棟元呢？但是看了《美好世界》裡的車銀優，心開始動搖。銀優啊，你為我撐傘的話，我願意天天淋雨。

1.《狼的誘惑》姜棟元



248. 강동원

레전드 늑대의 유혹 강동원 우산씬

이 움짤이 안주라면 무박18일도 가능 pic.twitter.com/nPbtXBK42e — 연예인 전설의 gif (@gifzooseyo) March 29, 2020

2. 《鬼怪》孔劉



도깨비 1회



김신과 은탁이의 첫 만남 씬 , 검정 코트 입고 우산 쓰고 걸어오는데 너무 멋있고 빗소리랑 ost랑 어우러져서 둘이 지나칠 때 묘한 분위기가 극대화되는 장면.. #공유 #GONGYOO #도깨비 pic.twitter.com/if61EfeXZU — (@_07101106_) January 5, 2022

3. 《與惡魔有約》宋江



우산씬 레전드 또 나왔다 … 송강 김유정 … pic.twitter.com/3rTuXAwrpA — ☺︎ (@wuqpe) October 13, 2023

4. 《美好世界》車銀優



늑대의 유혹 우산씬을 이을 원더풀 월드 차은우 우산씬 pic.twitter.com/a8s50GLn5G — (@cew_story) March 2, 2024

韓國網友評論：

1. 雨傘戲的話肯定是姜棟元啊，獨一無二

2. 這一局肯定姜棟元勝

3. 我想成為拍攝車銀優的攝影師

4. 大家都好帥，好有眼福啊

5. 車銀優不愧是車銀優啊，一開始以為姜棟元無人能敵，直到看完車銀優，瘋狂動搖

6. 姜棟元，絕對是他！！憑藉一場雨傘戲動搖大韓民國

7. 除了姜棟元之外，其他三個鏡頭都是第一次見，沒那麼讓人印象深刻

8. 每個都很好，不過姜棟元是傳奇級不是沒有原因的

9.車銀優的角度，像是我四仰八叉地躺在地上被大雨淋著，他給我撐傘的樣子

10. 姜棟元雨傘戲出名已經脫離了原作，看過《與惡魔有約》和《美好世界》的人應該沒有多少吧

11. 車銀優先生，那我就一直淋著雨囉

12.雨傘戲=姜棟元，這是固有名詞

13. 《偶然發現的一天》的雨傘戲也絕美



14. 既然這樣的話，應該也要放入崔民秀的雨傘戲



15. 宋江的臉也太帥了吧16. 根本忘不了在电影院看到的姜栋元雨伞戏，车音乐确实很帅，但我刚看完《破墓》，他让我有种他在看着墓里的我的即视感17. 1皇3王，就这样决定吧18. 我以为肯定是姜栋元，没想到车银优也很强19. 姜栋元从伞下笑着出来的场景，太真实了20. 姜栋元，好想再感受一次第一次看电影里那个场景的冲击力

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