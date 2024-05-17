BIGBANG大聲重磅回歸！全新巡演6月29日登陸澳門

闊別大家多年，南韓人氣團體BIGBANG成員Daesung（大聲）將會於6月29日在澳門新濠影滙綜藝館跟大家見面。

簽約新公司R&D Company (D-Lable）後，他在綜藝節目和歌唱方面中展現不同面貌，大家在綜藝節目中看到Daesung活潑忘我的一面，綜藝感十足。除此之外他亦受邀參加MBN電視節目《現役歌手》評審，也為tvN節目《偶然成為社長》演唱OST。

在今年春天時Daesung發行了新單曲專輯《Falling Slowly》，收錄了同名主打歌及《Light》，他參與了這兩首歌的作詞。主打歌《Falling Slowly》MV邀來人氣演員金宣虎及文佳煐出演，這首以不插電樂器和抒情旋律構成的歌曲，更將Daesung的嗓音發揮到極致。



Daesung早前於3月16日和17日在首爾舉辦演唱會，團隊用心準備了精彩表演和節目，更帶來《Blue》、《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》等多首BIGBANG熱門金曲。來到澳門場，相信Daesung和他的團隊將會帶給粉絲一個難忘的晚上。

《2024 DAESUNG FAN DAY TOUR: D’s ROAD》in MACAU將於2024年06月29日(六) 於澳門新濠影滙綜藝館舉行。門票由港幣/澳門幣 888起，現已於2024年5月10日（五）中午12時起經澳門新濠影滙www.studiocity-macau.com及大麥www.damai.cn公開發售。



《2024 DAESUNG FAN DAY TOUR: D’s ROAD》in MACAU

日期：2024年6月29日(星期六)

時間：晚上7時正

地點：澳門新濠影滙綜藝館

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,688/$1,288/$1,088/$888

公開售票：2024年5月10日(星期五) 中午12時起

訂購網站：

澳門新濠影滙 - www.studiocity-macau.com

大麥 - www.damai.cn

粉絲福利:

$1,688門票：歡送道別 (500名)、綵排 (350名)、1:10團體合照 (50名)、簽名海報 (50名)

$1,288門票：歡送道別 (200名)、綵排 (100名)

$1,088門票：歡送道別 (100名)、綵排 (50名)



主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：RND Company Inc.

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- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

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