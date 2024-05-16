《You Quiz》卞約漢在演出《六龍飛天》後在螢幕前消失2年的原因揭曉！身體出狀況遭醫院警告「會短命」！

演員卞約漢近期連續推出電影與電視劇作品，而他也勤跑宣傳，近期來到《You Quiz》，也提到了自己之前在演出電視劇《六龍飛天》後曾度過2年空白期的真正原因。

日前播出的tvN節目《You Quiz》邀請了正在宣傳電視劇與電影的演員卞約漢，主持人劉在錫問到：「《六龍飛天》中展現了出色演技，但在2010年中期左右，有幾年的時間似乎沒能看見卞約漢的演技作品。」當時的卞約漢是一顆耀眼新星，也有許多演出的機會找上門，但他卻突然消失在螢幕前，讓許多人感到不解。



卞約漢也對此回應，自己當時的確是有一年半到兩年左右的時間消失了，當時累積了一些壓力，不停地拍攝獨立電影，來到了更大的領域而感覺到壓迫，也逼得自己不能停下腳步，一邊拍攝作品覺得身體出了狀況，覺得身體總有點晃動，有時喘不過氣來。於是當時的他覺得「暫時無法演戲了，該休息一下」。



卞約漢也提到當時身邊的人說，進入水中應該要開始划船（順水推舟）的，但他認為當時說划船還言之過早，而且手臂非常痛，應該休息一下。因此自己緩了緩腳步，果斷地決定先休息，大約2年的時間才又回歸作品。而卞約漢在這兩年中也找到了自己喜歡什麼，工作的種種都太快速，對他來說缺乏了細膩感。



雖然熱愛戲劇演出，但快速的步調仍然對他造成了影響。堅持到最後的他，也收到了醫院警告「狀況再這樣下去，戲演得很好，但也會很早死」，於是卞約漢思考了許多，現在的他已經整理好自己每日生活的步調，把每天的時間做很好的分配，他覺得這個過程是非常必要的。也與大家分享了他的空白期所帶給他的成長。

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