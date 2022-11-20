演員林元熙悄悄當了歌手出道！當上搖滾樂團主唱，小型演唱會看了好笑又勵志！

演員林元熙曾演過《大力女子都奉順》裡的流氓、《與神同行》系列電影判官廣為人知，同時也在綜藝節目《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》以辛酸形象帶來笑料。

9月，獨立搖滾樂團「電波寺」（Zeonpasa）宣布新專輯《興致》找來林元熙當主唱，電波寺原本是由吉他手尹成勳、貝斯手金大仁與鼓手姜珉碩三人組成，過往都是發行純演奏樂，此次有了人聲是一大挑戰。主打歌〈興致〉MV已於當月底公開，不過回響並不大。







本月13日《我家的熊孩子》公開林元熙與電波寺的小型演唱會，從事前準備到真正開演，可以說是又好笑又勵志。林元熙和團員們開演前練習，強烈的搖滾風格讓到場送花圈應援的李常敏和金俊昊瞬間瞳孔地震～XD



李常敏和金俊昊原以為不會有觀眾先離場了，沒想到觀眾還不少，表演空間看起來是擠滿了人。林元熙也照著李常敏和金俊昊的建議和觀眾互動，享受在當下，場面相當歡快熱血。



▼節目精華片段



Naver TV與YouTube相關影片網友留言：「林元熙的風格來詮釋很適合。」「元熙哥Good！林元熙太帥了！」、「現在人們思維也不老套了，一定要歌唱得好、長得帥才能當歌手嗎？社會正在接受多元，很喜歡元熙努力且獨有的色彩。」、「比起實力先帶給觀眾真心與熱情，做得好元熙。」

更有網友回頭到〈興致〉MV為林元熙留言打氣：「帶著樂團開心吶喊，被林歌手感動了～看了《熊孩子》演出都落淚了，在同輩心中點燃熱情的大哥！帥氣^^」「大發，太適合了，實力也超出期待所以嚇了一跳～^^」「很有個性，也太好了吧？不會忘記樂團名字電波寺和林元熙哥哥的相遇，很新鮮～」「林元熙好像找到了真正的自己，是吧？怎麼現在才出來？」



▼最後附上電波寺釋出現場演出影片，〈興致〉與〈突進〉兩首曲子





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