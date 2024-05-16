林元熙再上《玩什么好呢》要笑死！自荐乐团意志超强，「学弟」刘在锡笑到流泪

韩剧知名绿叶、目前也是知名「熊孩子」及「恢单男」的林元熙，三年前就曾上过《玩什么好呢？》（玩甚么好呢），表现出不同於戏剧内或自身节目的幽默。

林元熙三年前上《玩什么好呢》是接受JTM本部长面试想入职，三年后的现在则是以摇滚乐团「电波商社」主唱「林理事」向刘在锡自荐演出「玩什么好呢大庆典」。刘在锡一见到他就笑出来了，两人再见先聊国中的事情，两个人可是初中学长学弟，刘在锡突然问他：「没见过我吗哥？」林元熙很问号：「我怎么可知道你啊那时候……那个长得像蚱蜢的人。」补一枪后直接改口：「应该有路过，当时心里想说：『那个像蚱蜢的人……』」



林元熙「改口」就从上述开始无限开启……当他说起自己以电波商社演出「不计其数大概15次」，刘在锡疑惑：「15次算不计其数吗？」林元熙随即改口：「是20次吗？不对不对应该有演20多次。」提到日本公演，他本来介绍参加的音乐节是日本前五大，后面心虚修正成前七大。他各种积极自荐不惜改口，讲的话不知是真是假，刘在锡笑到流泪、卫生纸不够用。



谈述自己变成乐团主唱的故事，林元熙是因为拍摄节目（《我家的熊孩子》）开始学结他（吉他），经过介绍后和纯演奏的乐团电波社（电波寺）合作，后来正式被拉进去当主唱另组成「电波商社」。电波商社顾名思义，dress code要穿得像上班族还要挂名牌。



林元熙感慨以为这辈子就当演员了，下辈子重生再当摇滚乐团主唱，刘在锡问：「不过你怎么知道下辈子能不能重生？」林元熙又改口：「那确实，不知会生而为人类还是会生为狗，狗……要重新投胎为人真的很难，多数会投胎成狗，佛教中是那样说的……」刘在锡又被他逗乐。



聊到结他，刘在锡即兴要他做二行诗，他实在想不出来只好垂下眼道歉并要求剪掉，刘在锡因他的难为情再次笑出泪来。刘在锡转头擦眼泪，他一个人默默的「再努力」讲了好几个二行诗，莫名其妙谐音到泰姬玛哈陵去，无俚头到刘在锡快不行了……



林元熙自荐意志、生存意志相当强，不认识乐团「DAY6」和「新少年」也频频道歉。还有，他的自尊心也强，自曝曾在日本公演前闹脾气却又不接受团员讲的故事版本，团员说林元熙常常以「我是艺人」当藉口犹豫演出，刘在锡反问：「电波商社应该出道了都算是艺人？」林元熙很正经回应：「只是……乐团啊，我才是艺人。」刘在锡都以为看到朴明洙了！



电波商社会不会入选「玩什么好呢大庆典」呢？最后决定似乎尚未公开，只确定DAY6、三代女团Lovelyz及g.o.d金泰宇和「钟路围裙鼓手」炸机餐厅咕咕史达社长会演出。

▼相关节目影片（中文翻译版本可往黄Viu收看，EP.233）与电波商社演出影片



*延伸阅读：演员林元熙悄悄当了歌手出道！当上摇滚乐团主唱，小型演唱会看了好笑又励志！



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