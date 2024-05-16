金智媛回韓國機場一片混亂：寸步難行、一直被推著走！經紀公司只派兩名保鑣被罵翻：「真的太危險」

15日，金智媛在新加坡參加完品牌宣傳活動後，經仁川國際機場回國。當天機場擠滿等待金智媛的記者和粉絲，她似乎被人群嚇了一跳，用手捂著嘴，顯得有些驚慌失措。

由於沒有另外設置拍照區，所有人都聚集到她身旁，保鏢也只有兩名的情況下，金智媛連往前走都有點困難，稍有不慎就會被人群推倒而受傷，但...她依舊把粉絲們送來的禮物和親筆信都拿走，而經紀公司 HighZium studio 的應對不足也在網路上被罵翻。



看到該影片的網友們紛紛表示：「今天非常危險的是，那個身材很壯的保鏢完全被擠掉，金智媛真的一下子被擠掉的話，真的很危險」、「真是亂七八糟啊」、「金智媛在這期間還笑著收禮物，真是人性化」、「出國時也鬧得沸沸揚揚，但經紀公司卻安於現狀」、「守護金智媛ㅠㅠㅠㅠ」、「幸好沒有受傷」、「增加保鏢人數吧」、「遵守秩序吧」、「真的看的時候一直提心吊膽」、「經紀公司啊！工作吧」等等。

之前在12日出國時也曾發生過同樣的情況，金智媛雖然對人群感到驚慌，但擔心地說：「小心點！」或者問：「沒事吧？」等，反而照顧周圍的人。短短4天內又再次出現同樣的情況，粉絲們對經紀公司 HighZium studio 表示不滿。



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