新人女團Candy Shop YUINA退團，五天內迅速補進新成員JULIA

勇敢兄弟創立的Brave娛樂旗下新人女團Candy Shop,本月9日驚傳出到不到2個月的日籍成員YUINA因健康問題退團,14日凌晨便公布補進成員。

YUINA ‎9日由Brave娛樂宣布因健康活動得終止Candy Shop的活動,會補進新成員使Candy Shop維持四人組合。變動不到五天,公司便宣布新成員是16歲的JULIA,同時公開她和先前Candy Shop首張專輯概念類似的校園制服照片。



Candy Shop 3月才以迷你一輯《Hashtag#》出道,出道僅2個月就逢YUINA退團,且迅速補進新成員JULIA,有粉絲表示會支持新成員的加入,不過也有粉絲懷疑公司處理過於迅速,YUINA退團根本不是因為健康退團。



JULIA公開的個人資訊僅知年齡,另外有網友指出她是印尼籍,不曉得可信度為何。而她的首場公開演出會是18日於泰國曼谷舉行的IKONYX 2024 Concert in Bangkok,會和師兄DKB,以及前輩太妍、同輩的NCT WISH等同場。



OH SHE’S INDONESIAN, Her Indonesian name is Yuli https://t.co/5GAM5qG2CD