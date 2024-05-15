新人女團Candy Shop YUINA退團，五天內迅速補進新成員JULIA

勇敢兄弟創立的Brave娛樂旗下新人女團Candy Shop，本月9日驚傳出到不到2個月的日籍成員YUINA因健康問題退團，14日凌晨便公布補進成員。

YUINA ‎9日由Brave娛樂宣布因健康活動得終止Candy Shop的活動，會補進新成員使Candy Shop維持四人組合。變動不到五天，公司便宣布新成員是16歲的JULIA，同時公開她和先前Candy Shop首張專輯概念類似的校園制服照片。



Candy Shop 3月才以迷你一輯《Hashtag#》出道，出道僅2個月就逢YUINA退團，且迅速補進新成員JULIA，有粉絲表示會支持新成員的加入，不過也有粉絲懷疑公司處理過於迅速，YUINA退團根本不是因為健康退團。



JULIA公開的個人資訊僅知年齡，另外有網友指出她是印尼籍，不曉得可信度為何。而她的首場公開演出會是18日於泰國曼谷舉行的IKONYX 2024 Concert in Bangkok，會和師兄DKB，以及前輩太妍、同輩的NCT WISH等同場。



OH SHE’S INDONESIAN, Her Indonesian name is Yuli https://t.co/5GAM5qG2CD — san 비비업 (@22_vvup_22) May 14, 2024

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞