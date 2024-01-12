金牌製作人勇敢兄弟在Brave Girls後相隔13年再推新女團「Candy Shop」

韓國娛樂策劃公司Brave Entertainment創立人、著名音樂製作人勇敢兄弟在女團Brave Girls後時隔13年宣佈推出一支新的四人女子團體，名稱確定為“Candy Shop」。

Brave Entertainment今日（1月12日）公開了新人女團Candy Shop的LOGO，並正式宣佈了團體名稱。 Candy Shop由四名成員組成。



Candy Shop是由“抓住和描繪青春”（CAtch N Draw Youth）和」Shop」（商店）合成的詞，」Shop“象徵著連接成員和聽眾的空間。 成員們像多彩的糖果一樣擁有多種魅力，將展示代表新一代的音樂，引領聽眾的共鳴。

另外，Candy Shop是勇敢兄弟和Brave Entertainment自2011年推出Brave Girls以來相隔13年再次推出新人女團。



勇敢兄弟曾帶領多支女團如Brown Eyed Girls、After School、Sistar、AOA等取得成功，這次加上Brave Entertainment旗下的製作團隊，令人期待接替Brave Girls的新一代實力派女團。



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