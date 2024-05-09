出道不到2個月！Candy Shop日籍成員Yuina因健康退團，Brave娛樂要招新成員

今早（9日），女團Candy Shop官咖突然發布一則震撼彈：日籍成員Yuina退團。

Candy Shop經紀公司Brave娛樂於Candy Shop官咖（官方粉絲俱樂部）宣布Yuina因健康問題得終止於Candy Shop的活動，是公司和Yuina經過深入交談與思慮後，決定尊重藝人的意見使其中止活動。



Brave娛樂也說明Yuina今後便不再參與任何Candy Shop預定的行程，且將引進新成員，Candy Shop會維持四人組合活動。文末，Brave娛樂承諾會繼續全力支援Candy Shop，讓她們帶來好的表演，希望大家對她們的支持與喜愛不變。



此消息無疑對粉絲是震撼彈，同本月6日另個團體‎ATBO石樂園因健康退團的狀況，都引起粉絲質疑為何不是暫停活動而是直接中止活動退團，對粉絲來說都相當心痛不捨，何況Candy Shop 3月底才出道，不到2個月團體就出現重大變化令人錯愕不已。



Candy Shop是Brave娛樂繼招牌女團Brave Girls（已離開）後，‎時隔13年推出的4人女團‎，3月27日甫出道，而Brave娛樂是知名音樂人勇敢兄弟所創辦，旗下還有男團DKB。



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