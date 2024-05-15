新人女团Candy Shop YUINA退团，五天内迅速补进新成员JULIA
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新人女团Candy Shop YUINA退团，五天内迅速补进新成员JULIA

KPOP   2024年5月15日   星期三12:35   草莓  

（封面图源：X@BRAVE_CandyShop）

勇敢兄弟创立的Brave娱乐旗下新人女团Candy Shop，本月9日惊传出到不到2个月的日籍成员YUINA因健康问题退团，14日凌晨便公布补进成员。

YUINA ‎9日由Brave娱乐宣布因健康活动得终止Candy Shop的活动，会补进新成员使Candy Shop维持四人组合。变动不到五天，公司便宣布新成员是16岁的JULIA，同时公开她和先前Candy Shop首张专辑概念类似的校园制服照片。
Candy Shop JULIA（图源：X@BRAVE_CandyShop） Candy Shop JULIA（图源：X@BRAVE_CandyShop）

Candy Shop 3月才以迷你一辑《Hashtag#》出道，出道仅2个月就逢YUINA退团，且迅速补进新成员JULIA，有粉丝表示会支持新成员的加入，不过也有粉丝怀疑公司处理过於迅速，YUINA退团根本不是因为健康退团。
Candy Shop YUINA（图源：X@BRAVE_CandyShop） Candy Shop（图源：X@BRAVE_CandyShop）

JULIA公开的个人资讯仅知年龄，另外有网友指出她是印尼籍，不晓得可信度为何。而她的首场公开演出会是18日於泰国曼谷举行的IKONYX 2024 Concert in Bangkok，会和师兄DKB，以及前辈太妍、同辈的NCT WISH等同场。

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