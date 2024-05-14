姜河那再與《30天》導演合作新戲！《First Ride》擔任男主角

演員姜河那是演藝圈內知名的美談製造機，這次他更因為義氣相挺再度與電影《30天》導演合作新戲《First Ride》，並擔任男主角的演出。

根據電影界的消息，姜河那可望演出新電影《First Ride》並擔任男主角，下一部作品與下下部作品都已經相當確定，目前他也正在進行Netflix《魷魚遊戲2》的最後階段拍攝作業，接下來也還有N台的電影作品《84平方公尺》即將推出，再加上今日傳出的《First Ride》，可說是相當活躍。



《First Ride》劇情描述個性與職業都完全不同的4位男子，從學生時期開始就編織著夢想，也就是以「到IBIZA島上開心地玩樂吧」為目標而各自努力存錢，但實際前往IBIZA島的時候，卻發生了各種事件。包含了反派惡人的登場，以及不可少的刺激動作場面，這樣的喜劇題材也相當令人期待。



姜河那在片中將飾演一位沒有特別職業的人，但擁有絕佳能力，什麼事情都做得很好，他將與另外3位友人引領著劇情故事的發展。而《First Ride》也將由去年超瘋狂的愛情喜劇《30天》的導演執導，再度與姜河那合作，大家也不難想像兩人可創造的喜感。其餘選角尚未確認，因此距離實際拍攝還有一段時間。

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