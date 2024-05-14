《馬鈴薯研究所》李先彬搭配姜泰吾展開山谷中的惡意羅曼史！

tvN新電視劇《馬鈴薯研究所》確認將由李先彬以及剛退伍的姜泰吾共譜浪漫戀情，將呈現給觀眾們喜劇愛情元素，本劇也於今日正式投入拍攝行程。

《馬鈴薯研究所》劇情描述以山谷中的馬鈴薯研究所為背景，所展開的咆哮「惡緣」浪漫喜劇，完美相剋的男女，又烤又煮又炸的熱辣辣戀情，將充滿了愉快與笑聲，以及刺激大家的心動細胞。



本片的選角也相當令人期待，李先彬將飾演一位對於研究馬鈴薯相當入迷的馬鈴薯研究員金美京，個性豪放又灑脫的她，乍看之下像是村裡的無業遊民，但其實是付出真心研究著馬鈴薯長達12年的資深上班族。像馬鈴薯的成長一樣單純的過著日常生活，直到遇見了刺激她戰鬥力的蘇白皓（姜泰吾飾），讓她的生活產生瘋狂變化。



這也是姜泰吾退伍後的第一部作品，相當受到觀眾們的矚目。他所飾演的蘇白皓雖然擁有致命的魅力與帥氣外表，但實際上的他卻是非常沒有人情味的資本主義陰間使者。某天他突然出現在山谷中的馬鈴薯研究所，擾亂了當地的和平。



李先彬表示很久沒有出演tvN電視劇，感到很幸福，也期待能夠展現給觀眾們全新面貌。姜泰吾也提到，因為是退伍後第一部作品，因此也感到特別緊張，能夠透過好的作品與觀眾們見面，內心也感到相當激動，希望大家持續關注《馬鈴薯研究所》的拍攝。《馬鈴薯研究所》將於明年2025年上半年播出。

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