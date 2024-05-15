《背著善宰跑》劇組試鏡了小演員！各種猜測大爆發，任素&金永洙的惡緣從童年就開始了？

《背著善宰跑》絕對實4、5月韓劇中最大的黑馬，集齊奇幻、喜劇、懸疑元素的純愛劇讓人欲罷不能，甚至讓上班族們都開始期待週一了。

劇情還剩下最後4集，故事該如何發展引發了廣大劇迷的好奇心。 最近韓國某表演學院的官方SNS上公開了旗下學員被選為《背著善宰跑》男二泰成（宋建熙 飾）小時候角色的消息。 而早前也傳出過任錦（宋智浩 飾）和任素（金惠奫 飾）童年角色小演員也來自學院的消息。



劇情已經播出到第11集，尚未出現過主演們任何童年時期的場景，小演員的身影也只是出現在照片道具中而已。 隨著小演員試鏡成功的消息傳開，劇迷們開始猜測是否與接下來的劇情有關。網友們十分好奇小太成會以怎樣的方式登場，而殺人犯金永洙（許亨圭 飾）很可能從任素還是孩童時就已經盯上了她，而他為何如此執著於任素也勾起了所有人的好奇心。

自《背著善宰跑》開播以來，雖然有不少劇迷猜測劇情的走向，但編劇李詩恩從來不按常理出牌，眾人從未猜對過劇情的發展，小演員們到底會如何登場，讓我們一起拭目以待吧。

此外，《背著善宰跑》在香港、東南亞、中東及南非等16個地區，由Viu緊貼韓國於同日獨家播出

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