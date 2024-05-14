姜河那再与《30天》导演合作新戏！《First Ride》担任男主角

演员姜河那是演艺圈内知名的美谈制造机，这次他更因为义气相挺再度与电影《30天》导演合作新戏《First Ride》，并担任男主角的演出。

根据电影界的消息，姜河那可望演出新电影《First Ride》并担任男主角，下一部作品与下下部作品都已经相当确定，目前他也正在进行Netflix《鱿鱼游戏2》的最后阶段拍摄作业，接下来也还有N台的电影作品《84平方公尺》即将推出，再加上今日传出的《First Ride》，可说是相当活跃。



《First Ride》剧情描述个性与职业都完全不同的4位男子，从学生时期开始就编织著梦想，也就是以「到IBIZA岛上开心地玩乐吧」为目标而各自努力存钱，但实际前往IBIZA岛的时候，却发生了各种事件。包含了反派恶人的登场，以及不可少的刺激动作场面，这样的喜剧题材也相当令人期待。



姜河那在片中将饰演一位没有特别职业的人，但拥有绝佳能力，什么事情都做得很好，他将与另外3位友人引领著剧情故事的发展。而《First Ride》也将由去年超疯狂的爱情喜剧《30天》的导演执导，再度与姜河那合作，大家也不难想像两人可创造的喜感。其余选角尚未确认，因此距离实际拍摄还有一段时间。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻