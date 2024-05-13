舒華又要唱回台灣！(G)I-DLE全新世界巡演10月連兩天在台開唱

4月舉行的《Golden Wave in Taiwan》演唱會，是否還有Neverland還沉浸在裡頭出不來？(G)I-DLE今（13）日公布世界巡演時間與地點，有台灣！

‎《Golden Wave in Taiwan》當時邀請了(G)I-DLE、&TEAM等大勢團體在高雄開唱，對台灣人來說，最激動的莫過於能看見(G)I-DLE舒華和&TEAM NICHOLAS（王奕翔）兩名「台灣囡仔」回台開唱，而且還是在大型拼盤演唱會上，無論是不是把他們當最愛偶像，現場台灣觀眾都忍不住內心澎湃且為他們驕傲。



(G)I-DLE 2019就底曾受邀台灣台南市耶誕跨年活動《2020台南不一樣，台南好Young》，去年2023上半年受邀台灣電視台節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》演出，下半年又在台開唱世界巡迴《2023 (G)I-DLE WORLD TOUR 'I AM FREE-TY'》，再加上今年《Golden Wave in Taiwan》，舒華每每開口講中文，她自己激動之外台下也要引起「暴動」！而這場景今年下半年又會出現！



稍早(G)I-DLE公布了全新巡演《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》，場地包含韓國首爾、香港、日本東京與台灣台北等地！台灣台北場就在10月5日、10月6日，一次連開兩場，台灣Neverland可要摩拳擦掌準備搶票了！



當然不止舒華，加上Minnie、薇娟、小娟、雨琦，五成員一體用心準備的每個舞台都是精緻禮物，不過還是得先搶到票才能打開禮物啦！



▼附上(G)I-DLE昨日剛好釋出的《Golden Wave》幕後花絮



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞