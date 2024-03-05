《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》4月13日降臨高雄 9組K-pop黃金陣容打造最強韓流盛宴

沒有最強，只有更強的黃金浪潮即將來襲！由南韓規模最大的有線電視台「JTBC」所主導的年度K-pop音樂盛事《GOLDEN WAVE 》，台灣主辦單位超級圓頂今天正式宣布將於4月13日在高雄開唱，集結BSS(夫碩順) 、(G)I-DLE 、ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX 、BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE 、JD1 等九組藝人之外，更同時締造台灣史上首場在世運主場館舉辦的K-pop韓流盛宴！

《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》演唱會為南韓JTBC電視台旗下娛樂公司Studio JAMM所合作主辦的海外K-pop演唱會活動，也是睽違多年再度有如此多組韓國當紅偶像在台灣同台的盛況，屆時勢必能為高雄帶來相當程度的「演唱會經濟」，以及來自全球的粉絲聚集，都將成為注目的焦點。

這場《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》將由JTBC旗下的娛樂公司 Studio JAMM與超級圓頂共同舉辦，從SEVENTEEN小分隊BSS到氣勢當紅的(G)I-DLE ，近期陸續來台舉辦單獨演出的ENHYPEN 、STAYC 、NMIXX ，BOYNEXTDOOR 、&TEAM 、ZEROBASEONE等三組男團則是許多粉絲敲碗敲到破的必看名單，此外還有男歌手JD1以及主持人秋英宇，都只有在這場韓流盛宴才能一網打盡。

《 GOLDEN WAVE in TAIWAN 》預計4月13日晚間在高雄世運主場館舉行，票價、售票日等更多詳情敬請務必鎖定超級圓頂官方臉書專頁。

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