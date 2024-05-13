舒华又要唱回台湾！(G)I-DLE全新世界巡演10月连两天在台开唱

4月举行的《Golden Wave in Taiwan》演唱会，是否还有Neverland还沉浸在里头出不来？(G)I-DLE今（13）日公布世界巡演时间与地点，有台湾！

‎《Golden Wave in Taiwan》当时邀请了(G)I-DLE、&TEAM等大势团体在高雄开唱，对台湾人来说，最激动的莫过於能看见(G)I-DLE舒华和&TEAM NICHOLAS（王奕翔）两名「台湾囡仔」回台开唱，而且还是在大型拼盘演唱会上，无论是不是把他们当最爱偶像，现场台湾观众都忍不住内心澎湃且为他们骄傲。



(G)I-DLE 2019就底曾受邀台湾台南市耶诞跨年活动《2020台南不一样，台南好Young》，去年2023上半年受邀台湾电视台节目《2023超级巨星红白艺能大赏》演出，下半年又在台开唱世界巡回《2023 (G)I-DLE WORLD TOUR 'I AM FREE-TY'》，再加上今年《Golden Wave in Taiwan》，舒华每每开口讲中文，她自己激动之外台下也要引起「暴动」！而这场景今年下半年又会出现！



稍早(G)I-DLE公布了全新巡演《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》，场地包含韩国首尔、香港、日本东京与台湾台北等地！台湾台北场就在10月5日、10月6日，一次连开两场，台湾Neverland可要摩拳擦掌准备抢票了！



当然不止舒华，加上Minnie、薇娟、小娟、雨琦，五成员一体用心准备的每个舞台都是精致礼物，不过还是得先抢到票才能打开礼物啦！



▼附上(G)I-DLE昨日刚好释出的《Golden Wave》幕后花絮



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