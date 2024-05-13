熱門韓劇《背著善宰跑》登133地區OTT收視冠軍！邊佑錫苦盡甘來，人氣直逼金秀賢～

本季韓劇黑馬、由邊佑錫和金惠奫主演的奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》以刀仔鋸大樹形式取得空前成功！劇集開播以來收視節節上升，還一舉登上美國、加拿大、法國、印度等133個國家及地區的OTT平台收視冠軍，成績有目共睹！

單向拯救變雙向救贖

《背著善宰跑》講述半身不遂的女生任素（金惠奫 飾）在一線男星柳善宰（邊佑錫 飾）的鼓勵下重拾面對人生的勇氣，也因而成為對方的狂熱粉絲。某天善宰選擇結束生命，任素卻靈魂穿越到十五年前，為了阻止未來的悲劇發生，任素竭盡全力挽回偶像；與此同時，過去的善宰多次挺身拯救任素，成功令對方免於殘缺，也不斷改寫歷史！然而任素的穿越機會僅此三次，每次亦只能短暫停留，最終她能解救善宰的死亡嗎？



黑馬韓劇《背著善宰跑》甫開播便擠身「電視劇話題排行榜」三甲，五月第一周還取代了《淚之女王》的榜首位置，邊佑錫亦趕上了這股熱潮，榮登「5月第一周演員話題榜」冠軍，聲勢直逼金秀賢；其社交平台的追蹤人數更急升200萬，強勢登上事業巔峰！然而他早前接受雜誌訪談時，卻笑言未有感到人氣急升：「我並沒有真正感覺到，最近我在一家便利商店吃拉麵，有人路過和我拍照，我記得我們拍了一張照片；不過大家認出我，我感到更加尷尬。」



邊佑錫試鏡失敗100次

據韓媒報道，《背著善宰跑》早在三年前就計劃開拍，期間不少男偶像均婉拒演出，最後邊佑錫義氣力挺才能促成劇集誕生，令導演和製作單位相當感動！近日他也在節目提到爆紅前曾不被看好：「我試鏡失敗了100多次，幾乎每次都落選，甚至有人說我四五年都不會成功，但是他的眼光不錯，因為我在三四年內都沒有成功，然後我才開始得到機會的。」經過多年磨練，邊佑錫終於在今年接下首部男一作品《背著善宰跑》，更憑劇集一炮而紅，可謂苦盡甘來！



▼《背著善宰跑》第8集：邊佑錫、金惠奫互通心意 上演激情擁吻。



▼《背著善宰跑》第10集經典場面回顧：邊佑錫歷代級甜蜜表白！明知為金惠奫而死仍然跑去挽留。



隨著電視劇叫好叫座，《背著善宰跑》的原著網路小說和網路漫畫亦創下史上最高銷量，並連續兩周佔據Kakao頁面人氣前十，網路小說的瀏覽量和銷量較兩周前分別成長了4倍和8.2倍，預計該劇臨近尾聲，將會進一步刺激人氣。《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看 Viu Original原創韓劇《7人的復活》和《畢業》、《美女與純情男》、《世子消失了》，煲盡本季話題韓劇。



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