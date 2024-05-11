權恩妃《睜眼一看》變身台灣女高中生！上課偷吃偷傳紙條被抓包，奶音喊「對不擠」

「水彈女神」權恩妃3月底來台灣穿著莊敬高職制服拍攝綜藝就曾掀起一波討論，節目原來是全新的《睜眼一看OOO》，9日已首播。

ENA製播的《睜眼一看OOO》是由曹世鎬和BTOB李昌燮主持，讓藝人嘉賓體驗全然不同生活的綜藝節目，首集嘉賓是權恩妃和金東炫，權恩妃來台灣體驗藝術高中女學生生活，搖身一變莊敬高職學生。



權恩妃睜開眼就整身制服出現在莊敬高職某班級，連學生證都有，上頭清清楚楚寫著繁體中文字「權恩妃」。看著自己的「另個人生」，權恩妃在攝影棚內向MC與觀眾介紹莊敬高職，畫面上出現的校友包括《我的少女時代》王大陸、「鬼鬼」吳映潔、《傳聞中的陳芊芊》趙露思（中國演員）、n.SSign LAURENCE（方毅家）、&TEAM NICHOLAS（王奕翔）與tripleS NIEN（念，許念慈）。



權恩妃本身也是藝術高中（首爾公演藝術高中）畢業，但仍需適應台灣藝術高中的生活，例如韓國並沒有午休睡覺習慣、莊敬的福利社簡直是一所精緻麵包店了（實際上就叫「莊敬烘焙坊」）。權恩妃當場問起同學，才知道麵包師傅都是在校生親自做的。有趣的是，她沒注意踩到了校園地磚太陽，同學都替她緊張：「會衰……」原來是一個校園迷信，演藝科學生踩了會倒楣。



權恩妃表示高中時期自己已是練習生，很少體驗一般學生能做的各種事，也許是因為這樣，她上英語課便趁機偷吃麵包，還抓著隔壁同學台韓混血的睿詠（音譯）一起。她更直接趴著吃了，直接被老師抓包，聽不懂中文的她只能先用韓語小小聲反駁「什麼都沒有」，下一句乾脆大聲用中文向老師說「對不擠」。



不止這一樁，權恩妃還因為上課傳紙條被抓（其實她只是收到XD），同樣也是先喊「對不擠」。這裡有個插曲，她雖然看不懂字但覺得應該是示好的紙條，金東炫卻誤以為是負面內容，皺著眉頭很擔心、怕是寫著「只有你能吃嗎？」，權恩妃聽了拍手大笑。回到教室裡，老師想沒收權恩妃拿到的紙條，她一度以為自己要被趕出去了戰戰兢兢，卻還不捨得交出紙條，後來傳紙條的男同學孟學勇敢承認解圍，Love Line逐漸形成……



權恩妃的台灣高中生活還會有什麼趣事呢？男同學能成功和權恩妃拍畢業照嗎？得繼續看下去了。《睜眼一看OOO》每週四韓國時間晚間9點於ENA播出。

▼上述官方剪輯影片



▼下集預告



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