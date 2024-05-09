《睜眼一看OOO》權恩妃體驗當台灣高中生透露不容易，想讓崔叡娜當當看IZ*ONE隊長

ENA全新綜藝節目《睜眼一看OOO》今晚（9日）將首播，下午率先舉行節目發表會。MC曹世鎬、BTOB李昌燮，及演出者權恩妃、金東炫，以及PD安濟民均出席。
《睜眼一看OOO》《눈떠보니OOO、눈떠보니땡땡땡）節目宗旨是讓明星體驗他人真實人生的生存記，可能是讓人實現幻想的機會，也可能是讓人帶來崩潰。發表會上，安PD聊到企劃發想，他表示出自於自己親身生活，當PD當累了就會有睜開眼睛就想過其他生活的時候，而近日《和我老公結婚吧》及背著善宰跑》穿越劇正流行，他認為應該盡快把自己的發想推行出來，而為了加強真實效果，遠赴國外拍攝。
首集金東炫變身河內（越南）人力車伕，權恩妃則是台北（台灣）女高中生。權恩妃對此透露自己去的是藝術高中（莊敬高職），一起拍攝的同學就是實際上該學校的在校生，從語言、文化都需要適應，除此之外還有舞蹈和演技課程，就連畢業照也拍得很真實。安PD聽了之後，表示自己做了那麼多節目，第一次遇到那麼多出演者向他求救「該怎麼辦」，而他一律回答：「我也不知道。」引發現場笑聲。
接下來的集數還會有其他嘉賓體驗不同生活，詢問金東炫和權恩妃希望誰能來，金東炫提體能挑戰節目《體能之巔：百人大挑戰2》的參賽者Amotti，權恩妃提IZ*ONE隊友崔叡娜（Yena），倒說想讓崔叡娜體驗看看自己在IZ*ONE當隊長的生活。
兩名MC曹世鎬和李昌燮只是看著金東炫與權恩妃的體驗並未下場，問問他們想過什麼樣他人的生活，李昌燮回答車銀優，曹世鎬回答《背著善宰跑》邊佑錫。而他們倆的默契如何？李昌燮稱讚曹世鎬讓人很有安全感，所以相當依賴他，即將新婚的曹世鎬聽了這段話逗趣的說：「給昌燮的安全感不輸給現在的女朋友，在一起太自在了。」引發爆笑。
提到收視公約，金東炫提議收視破1%讓曹世鎬也去體驗越南人力車伕，曹世鎬連忙把李昌燮也拖下水，安PD甚至提出想找人去中國張家界當挑夫，讓曹世鎬更慌張了。
完整《睜眼一看OOO》發布會內容可見《TVDaily》，首集預告可點此前往觀看：權恩妃睜眼竟在台灣當高中生！化身莊敬高職超正學姐，節目《睜眼一看OOO》本週首播。
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