9年婚外情！洪常秀金敏喜韓國同行，微笑同框露面！網友：你倆怎麼敢這樣啊

提到導演洪常秀和女演員金敏喜，被韓媒稱是「韓國影壇最具代表性的一對不倫戀」，他倆雖然鮮少出現在韓國民眾面前，但他倆的故事似乎對大眾有著天然吸引性，每次公開近況都會吸引無數網友圍觀。

最近一直未亮相的洪常秀和金敏喜被拍到同行。 兩人深處一家室外咖啡館，並肩坐著，洪常秀穿著藍色外套，笑臉盈盈地看著鏡頭，身邊的金敏喜則是ALL BLACK LOOK，神情輕鬆，一如既往地淡妝露面，整個人非常放鬆，同樣微笑著看向鏡頭。



看了照片的網友們表示：「桌子上寫著禁菸，是在韓國啊，他倆怎麼敢這樣出來約會啊」、「兩人也算是真愛了，敢直面所有流言蜚語」、「怎麼能這樣啊」、「完全無法理解」、「一起優雅老去的兩人」等。

洪常秀和金敏喜的不倫戀可謂震撼整個韓娛圈，因拍攝電影而結緣，2015年發展成為戀人，相差22歲的這段「父女戀」維持了9年，從未被韓國網友祝福過，當年韓媒還爆料過金敏喜和洪常秀妻子正面衝突的事情。



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