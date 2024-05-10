女神潤娥超寵粉！即將開設生日快閃店《So Wonderful Day》捐出所得＋線上公開生日單曲！

潤娥即將在5月30日度過今年的生日啦！而她也提出了特別企劃給粉絲們，展現寵粉心意！並且由女神親自設計的主視覺，真是太清楚粉絲的取向了啦！

潤娥將於5月24日到6月2日期間，在複合文化空間「日常生活的小空隙byU+」開設生日快閃店，名為《So Wonderful Day》。這個視覺概念是延續了今年初潤娥走訪8個城市舉辦亞洲巡迴見面會《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE》，還記得當時以雜誌封面為概念，並且走的是粉紅色芭比風，而這一切都是潤娥親自構思的，呈現出各種不同主題概念的畫報形象，甚至親手繪製的角色都將驚喜公開，粉絲們也相當期待。



對於來訪快閃店現場的粉絲們，也會免費贈送特別製作的限定版曲奇餅乾與飲料，潤娥從企劃階段就親自參與，未公開的海報冊以及多樣化的周邊商品，大家都能夠在快閃店中找到，也讓粉絲們迫不及待前往。為了報答粉絲們對她的支持，潤娥還會將本次週邊商品的收益全額捐出，展現超有愛心的一面。

當然在這個快閃店架設完成之前，所有過程中的影像紀錄也將剪輯成花絮影片，潤娥的生日在5月30日，當天也將發行一首SOLO歌曲「夏夜（feat. 20歲）」，特別的影片也將於當日在潤娥的官方YT頻道《Yoona's So Wonderful Day》上公開，讓沒能實際到訪快閃店的朋友們仍有驚喜的禮物，是不是太寵粉了！



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