SEVENTEEN的Hiphop小分隊〈LALALI〉MV深夜滿滿福利！珉奎脫光泡澡、S.COUPS包緊緊待汗蒸

有看完人氣男團SEVENTEEN的Hiphop小分隊新歌〈LALALI〉MV睡不著的朋友嗎？！XD

昨晚深夜時段，男團 SEVENTEEN 的 Hiphop 小分隊（成員：S.COUPS、圓佑、珉奎、Vernon）公開了新歌〈LALALI〉的 MV，展現了他們充滿swag與態度的專屬嘻哈風格。

▼〈LALALI〉MV：



MV 中四位成員與各種各樣的人一起閒逛並大吵大鬧，在城市的各處自由自在的體驗生活與旅行，結合多重色彩的主題展現出獨特的幽默，營造出一種「時髦」的氛圍。



〈LALALI〉是一首表達 SEVENTEEN 自信的歌曲，透過結合不同感官的音樂元素展現自身能做到任何事情，就像歌詞所描述的那句「絕無可能，我是LALALI」一樣，MV也凸顯了Hiphop小分隊的獨特風格，表達了他們可以做到任何事情、實現任何想要願望的形象與態度。



其中成為話題的，珉奎脫光泡澡、S.COUPS包緊緊待在汗蒸形成強烈對比！而圓佑則像是電影反派大哥般展現魅力、Vernon與奶奶們下午茶狂歡都令人印象深刻。

此外，之後還會陸續公開表演隊〈Spell〉的 MV（5月17日），以及主唱隊〈青春讚歌〉（5月24日）的 MV。

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